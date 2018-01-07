索尼並沒有在2017年內對PS4進行太大規模的固件更新，因為他們並沒有太多需要更新的東西。我們終於迎來了外接硬碟支持，幾乎已經別無他求。另外PS4也重新調整了家長控制功能，對於一些家庭來說很有意義。除此以外PS4的系統固件已經沒有什麼缺憾了。所以我們絞盡腦汁，整理了為數不多的五個值得增加的PS4系統固件功能，希望能在2018年期間加入PS4。

1.修改PSN用戶名

索尼曾經表示過將會開放PSN改名功能，雖然去年年末的PSX體驗會上並沒有對此許下承諾，但這始終都是PSN用戶呼聲最高的功能，希望能在2018年真正實現。

2.向下兼容PS1

毫無疑問索尼對PS4的遊戲陣容非常用心，我們看到了大量原創新作、正統續作和經典重製，比如《旺達與巨像》《古惑狼》等等，但是如果能讓玩家直接玩到PS1和PS2上的老遊戲，會是怎樣一副景象呢?從技術的角度來講，單純地模擬就足以運行老遊戲了，成本肯定遠遠小於復刻重製，所以我們很期待看到PS4向下兼容PS1的功能。在國外媒體的一次調查中顯示，在本次提出的五項功能中，向下兼容功能是玩家呼聲最高的一項。

3.數據說話

索尼經常會給玩家發電子郵件，通知玩家那些遊戲最熱門，累計遊戲時間最長等等。那麼為什麼不讓這些數據直接顯示在每個PS4玩家的屏幕上呢?而且不光是玩家群體的大數據，也可以讓PS4固件顯示玩家自己的遊戲數據，哪款遊戲玩的時間最長，平均每次遊玩的時間，或者本月獲得的獎杯數量等動態數據。

4.固定/置頂

是的，我們已經黔驢技窮了，很難再想出來什麼實質上的固件功能了。我們知道，PS4目前的桌面排列方式是把最近啟動的遊戲或應用排在最前。那麼為什麼不可以向聊天窗口一樣允許玩家把自己最愛的一款遊戲或者應用固定在首位?雖然這個功能很小，但是必定很實用。每一次細節的小改動，都是向完美的進一步靠近。

5.總體優化

PS4已經是一款中年大叔主機了，速度已經不像它剛問世的時候那麼快了。隨著主機功能的擴展和遊戲的開發，許多時候PS4的載入速度都盡顯疲態。所以最後我們希望索尼能在2018年發佈的固件更新中考慮對固件整體進行優化，讓遊戲體驗更加流暢，盡量減少載入等待時間，讓這位中年大叔不要衰老的太快。

你最期待看到什麼樣的PS4固件更新呢?歡迎留言討論。