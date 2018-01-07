2017年的PC遊戲業界，高潮與低谷並存。

我們看到了很多諸如《茶杯頭》這樣的驚喜，但也有《星球大戰：前線2》這樣的驚嚇。2017可以稱得上是開箱微交易年。不過，新的一年到來了，不妨在年初無責任預測一下在這一年我們會看到什麼，不會看到什麼。

電競佔主導

電競現在已經是一個不小的行業了。而且這個行業還只會變得更大，現在各個遊戲項目都有資本參與，運作各類活動和賽事，增加曝光度和影響力。幾年前是難以想像到電子競技能夠發展到今天這種程度的，受關注度已經快要跟一些大型體育項目並駕齊驅了。

像《英雄聯盟》、《反恐精英：全球攻勢》、《DOTA 2》和《守望先鋒》這樣的遊戲，其獎金池、直播產品和受眾群體都多到了令人咋舌的程度，未來這個行業還將進軍電視熒幕。

在英國，遊戲零售店GAME已經在尋求一種新的體驗店形式，給顧客提供電競相關的服務。不知道2018年我們還能看到怎樣的變化。如果你有喜歡的電競隊伍，不妨從現在就開始關注他們在今年的賽事安排，提前做好準備為其加油鼓勁。

開箱只多不少

唉，EA。

不幸的是，雖然《星球大戰：前線2》折戟沉沙，但這並不意味著以後發行商就不會在3A價格級別的遊戲裡植入微交易和開箱了。到時候，60美元只是你給3A級遊戲所花費的最低投資。當然了，這些公司可能會找一些其它的方式來植入這些系統，顯然EA這次在《星球大戰》遊戲上栽了跟頭，但畢竟EA，作死永不停歇。

今年EA還有像《聖歌》這樣的大作，玩家也得研究一下他們究竟打算怎麼在這些遊戲中植入微交易。身為玩家，還得跟發行商鬥智鬥勇，想想也是挺沒勁的，這本來應該是手游和頁游里的東西，結果現在3A級遊戲裡到處都是，但除非是植入微交易的廠商遊戲都賣不出去，否則我們還得繼續鬥下去。

3A低迷，獨立崛起

其實很多發行商在玩家群體中的口碑都不好。而很多獨立遊戲工作室（跟大公司沒關係的那些）也因其遊戲品質的提升而越來越受歡迎。比如《茶杯頭》和《地獄之刃：塞娜的獻祭》就是兩款很棒的遊戲，而且不依靠育碧和動視這樣的大發行商支持。歷史上還有很多讓人津津樂道的獨立遊戲，比如《泰拉瑞亞》，人氣在6年時間里也是經久不衰。

在2018年，我們會看到這些開發商不斷地吸引更多玩家，特別是現在任天堂Switch開始把獨立遊戲開發商擺在了重要的位置上。而且獨立遊戲現在已經不全是那種像素小容量，也會有大製作出現。3A級遊戲自然也會持續出品，但是在最佳遊戲、銷量排行和新裝機玩家的心愿榜單中我們可能會越來越多地看到獨立作品的出現。

《星際公民》還不會發售

這其實再明顯不過了，但Chris Roberts的上億大製作《星際公民》項目依然在製作之中。現在已經有一個可玩的alpha版了，玩家可以在裏面買買船什麼的，但距離這款遊戲的正式版發售還不知道有幾年。而且個人對《星際公民》和《42機隊》還持觀望態度，開發商最近又扯進了跟Crytek的官司中，不知對製作進度有何影響。

Chris Roberts和他的大型製作團隊每周倒是堅持向玩家分享開發進展，這讓玩家的等待不那麼難熬。如果你是一個從沒有聽說過《星際公民》的玩家，不妨找幾個視頻看一看，搞不好會很感興趣也說不定。

總之這款遊戲在2018年應該是不會發售了，實際上，恐怕到2020年這款遊戲也不會上市。但市面上類似的遊戲還多著呢，玩個《精英：危險》之類的也不錯。

處處都是大逃殺

《絕地求生：大逃殺》的Steam在線玩家各種破紀錄。這款遊戲流行的主要原因還是其遊戲機制。市面上很少有其它遊戲提供類似的體驗，現在很多玩家都熱衷於此：坐飛機跳傘參加百人混戰，成為活到最後的那一個。其實在2017年我們已經看到不少嘗試複製這種模式的遊戲了，而在2018年這樣的遊戲只會更多。

市面上的開發商和發行商肯定不會坐視《絕地求生：大逃殺》一家獨大。《堡壘之夜》已經發起了挑戰，但正像我們剛才說的，2018年肯定還會有新的挑戰者。目前《絕地求生：大逃殺》的開發商正在專注在Xbox平台上的發行，PC版也已經進入正式階段，但這款遊戲距離完美還很遙遠，所以其它廠商似乎還有機會。

增強競技體驗雖然是《絕地求生：大逃殺》需要關注的要素之一，但優化無疑是最應該專注的方面。單就這款遊戲來說，在2018年會有哪些改變，讓我們拭目以待吧。