《刀劍神域：奪命凶彈》曝光全新廣告，內含主題曲北京新浪網 (2018-01-07 15:51)
日前，萬代南夢宮（Bandai Namco）發佈了《刀劍神域：奪命凶彈（Sword Art Online: Fatal Bullet）》的第二部廣告，並在官方網站上公佈了60秒版視頻，遊戲的主題曲《Thrill, Risk, Heartless》在廣告中作為背景音樂出現。《Thrill, Risk, Heartless》的演唱者是日本歌手LiSA。
本次發佈的廣告視頻中，登場角色「詩乃」的配音演員澤城美雪擔任了旁白解說的工作，介紹了本作的故事。此次發佈的60秒版與之前發佈的15秒、30秒版內容有所差異。
《刀劍神域：奪命凶彈》是一款依託於原作的槍之世界《Gun Gale Online》而原創的射擊角色扮演遊戲，包含角色養成、第三人稱射擊等要素。
《刀劍神域：奪命凶彈》PS4、Xbox One簡繁體中文版（包含數字版）將於2018年2月8日與日本同步發售，PC版於2018年2月23日全球同步發售，PC實體版於2018年2月27日發售。
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王正，IGN中國的遊戲編輯。曾覽三國群雄，大話西遊仙蹤。把盞金瓶酒，似夢似幻似空。未醒，未醒，那堪紅樓春風。
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