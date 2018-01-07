印尼地方選戰起跑 西爪哇熱門中央社 (2018-01-07 15:50)
印尼執政黨民主奮鬥黨，7日推派印尼國會第一委員會副主席哈沙努丁，搭檔警察教育訓練機構副院長安東，角逐西爪哇正副省長選舉。圖為安東資料照片。中央社記者周永捷雅加達攝 107年1月7日
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