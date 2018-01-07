貨船「金銘16號」2日傍晚在菲國中部的沙馬爾省（Northern Samar）海域擱淺，船上載有6名中國大陸人、2名香港人以及1名陳姓台灣人。船籍文件顯示它是台灣船，但菲國海上執法單位發現船籍文件是假造。（菲國警方提供）中央社記者林行健馬尼拉傳真 107年1月7日