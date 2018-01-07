（中央社仰光7日綜合外電報導）緬甸安全部隊在北部若開邦（Rakhine State）遭遇伏擊，幾人受傷，洛興雅叛軍宣稱犯案；這是暴力肆虐的若開邦數週來傳出的第一起攻擊案。



法新社和路透社報導，若開邦去年8月底陷入動亂，一連串叛亂襲擊促使官方殘酷回擊，聯合國形容，這種針對穆斯林少數族群洛興雅人的行動等同於「種族清洗」。



叛亂分子「若開洛興雅救世軍」（Arakan Rohingya Salvation Army）近幾個月來發動數次攻擊。



不過緬甸軍方通報，「大約10名」洛興雅好戰分子5日上午以土製地雷和槍砲伏擊一輛汽車，導致兩名人員與司機受傷。



這些好戰分子今天用官方推特帳號罕見推文宣稱犯案。



推文說：「若開洛興雅救世軍在這裡宣布，我們於2018年1月5日上午10時前後對緬甸恐怖主義軍方發動伏擊。」



若開洛興雅救世軍說，為了保護洛興雅社區，他們除了與緬甸國家支持的恐怖主義作戰，別無其他選項，他們也要求各界與洛興雅人商議所有攸關他們未來的決定。



若開洛興雅救世軍宣稱犯案，但未對此提出相關細節。（譯者：中央社劉文瑜）1060107