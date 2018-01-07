駐菲代表處：台籍船員供詞未提丟包毒品中央社 (2018-01-07 15:20)
（中央社記者林行健馬尼拉7日專電）菲律賓媒體報導，日前在菲國中部擱淺貨船上的台籍船員，坦承把一批毒品丟到大海。對此，中華民國駐菲代表處官員表示，未聽聞台籍船員作此供詞。
菲律賓主流英文報紙「菲律賓星報」（Philippine Star）今天引述菲國不具名警官報導，貨船「金銘16號」（JIN MING 16）台籍船員供稱，菲國漁民在蘇索岡省（Sorsogon）海域撈起的毒品，來自這艘貨船。
金銘16號遭遇風浪，2日傍晚在菲國中部的沙馬爾省（Northern Samar）邦布翰鎮（Pambujan）附近海域擱淺，船上6名中國大陸人、2名香港人以及1名陳姓台灣人，被當地海岸防衛隊人員救上岸。
次日，菲國漁民在大約45分鐘航程外的蘇索岡省海域撈起一個藍色塑膠桶，內有25袋古柯鹼，總重量約24公斤。
駐菲代表林松煥5日指示刑事局駐菲聯絡官南下探視陳男，致贈慰問金以及拖鞋、泡麵等生活用品，並要求菲國警方給予陳男人道待遇，尊重他的法定權益。
刑事局駐菲聯絡官也為陳男擔任翻譯，協助菲方進行調查。他表示，陳男當時並未在供詞中承認與這批古柯鹼有關聯，菲國媒體報導可能有誤。
陳男於探視時身心狀況良好，自稱獲救時帶了部分衣物用品，現與另8人暫住鎮長家中。
金銘16號已十分老舊，因船殼破裂進水而右傾。即使菲國警方查不出這艘船與毒品有何關聯，9名船員一時之間也無法離開，因為船籍文件被發現是假造。1070107
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