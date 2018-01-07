在去年年底的直播活動中，官方宣布《女神異聞錄5》TV動畫將於2018年4月播出，還公佈了主視覺圖以及宣傳PV。而《女神異聞錄5》動畫中主角的名字為雨宮蓮（Ren Amamiya），而非漫畫中設定的來棲曉。

宣傳PV：

《女神異聞錄5》動畫宣傳PV

即將於2018年1月10日發行的最新一期《Newtype》雜誌中簡短介紹了一些有關《女神異聞錄5》動畫的情報，動畫製作人足立表示「將整個遊戲的風格和感覺傳遞給動畫的觀眾是非常重要的事」，他還希望「將遊戲中新的戰鬥元素完全融入到動畫之中」。

對於主角名字的選擇，他說，「關於主人公的名字已經有了很多的討論，我希望觀眾們能想像這個名字的起源」。

此外，雜誌還透露在動畫開播前會陸續發表本作角色們日常生活的主視覺宣傳，首先發表的是龍司在田徑場中的場景。