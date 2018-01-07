在回歸了二戰題材的《使命召喚14：二戰（Call of Duty: WWII）》可以說是又重新抓住了玩家們的心，看來即使都是突突突，對於粉絲來說，拉大栓遠比開飛船來的有意思得多。日前，外媒公佈了英國實體遊戲銷量排行榜的前幾名。

首先，《使命召喚14：二戰》發售後的第8周和第9周都成功守住冠軍寶座，這也意味著《使命召喚14：二戰》的連冠紀錄已經追評了《使命召喚6：現代戰爭2》。如果再堅持兩周，就將追評《使命召喚12：黑色行動3》的11周連冠紀錄。

根據目前遊戲銷售偏向數字版的大趨勢，或許想要追評以前的紀錄是越來越難了，統計機構也將在近期加強對數字遊戲銷量的追蹤，提供更準確的數據。

銷量榜前排的位置幾乎沒怎麼改變，《使命召喚14》後面緊跟著的是《FIFA 18》《星球大戰：前線2》《刺客信條：起源》《俠盜獵車5》。因為聖誕檔期的緣故，遊戲銷量會在12月23日迎來高峰，隨後出現40%左右的下滑。

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