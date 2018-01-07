新一期的美國遊戲雜誌《Nintendo Force》於近日正式發刊，其中下期預告頁面赫然顯示著《皮克敏4》的名字，這或將預示著任天堂即將發佈關於本作的更多情報？

《Nintendo Force》雜誌創刊於2013年，主要關注任天堂的作品情報，此前也提早透露過新作消息，因此雖然不能代表任天堂官方情報，但也具有相當可信度。

早在2015年宮本茂就曾向媒體透露，《皮克敏4》開發工作接近完成，但直到去年 E3 也沒有正式公佈，只稱本作仍在開發中。或許我們可以猜測，《皮克敏4》很有可能為了針對 Switch 的特性進行了推倒重做。

再仔細看一眼雜誌圖，我們還能發現《星之卡比 群星聯盟》《獵天使魔女3》《八方旅人》以及 Switch 平台《火焰紋章》等作品的名字，近日有傳言稱任天堂最新直面會將於1月11日舉辦，或許包括《皮克敏4》在內，這些作品真的馬上要公佈更多情報了。