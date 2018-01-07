近日，國外遊戲評級機構ESRB對《進擊的巨人2（Attack on Titan 2）》進行評定，認為遊戲涉及「血腥」，「刺傷」，「語言」，「局部裸體」和「暴力」元素等，最終這款漫改遊戲被評為M成人向！

ESRB完整評級內容：

《進擊的巨人2》是基於同名動漫改編的遊戲。玩家扮演一名年輕的士兵，與吃人的巨人戰鬥，保護城鎮和村莊免受威脅。玩家可以通過機動裝置飛躍戰場，砍殺巨人後頸殺死巨人。戰鬥全程高光，巨人被砍到後會濺射大量血液；終結技通常會觸發更大規模的血濺效果，噴滿戰場和屏幕鏡頭。巨人有時會吃人類角色，比如咬掉角色的胳膊。

巨人在遊戲中有很多裸露畫面，如暴露的臀部，不明顯的下體。遊戲對話中有「sh*t」等髒話詞彙。

《進擊的巨人2》將於今年3月20日登陸歐美地區的PS4/Xbox One/Switch/PC平台，日本地區的發售日為3月15日。

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