《英雄薩姆》廠商Croteam聯合Gamepires打造的新作《人渣（SCUM）》，日前公佈了新的遊戲演示，這款2016年在科隆展上就早已公佈，是一款開放世界求生「逃殺」遊戲。虛幻4引擎打造。

《SCUM》演示預告：

【遊俠網】SCUM預告

演示中介紹了遊戲角色定製，可以看到玩家從裡到外可以穿上很多衣服，衛衣，襯衣，夾克雨衣，防彈衣一個不少，演示中展示了當穿著不同的角色遇到雨天的不同表現，淋雨甚至可以使得非防水衣物變得沉重，也會使角色生病。角色「濕身」的設定也十分細緻，走到水中只會讓你褲子的一部分變濕，被打濕了的外套可以浸濕新換上的干襯衣，背包中的衣物並不是放在了「次元袋」中，因為他們也會吸水變沉。至於如何變干，曬太陽和靠體溫都可，點一把火效果更佳，不過要記得距離火源越近乾的越快。

遊戲的背景設定類似於電影《死亡飛車》（雖然可能沒有車），玩家們將扮演一座監獄島上的囚犯，而他們必須在這座小島進行求生遊戲，過程都將通過直播給所有付費觀眾觀看，這就是一場殘酷的真人殺戮秀。而在玩法上《SCUM》又十分類似《飢餓遊戲》，玩家在島上求生戰鬥，還可以接受來自「讚助商」的禮物，而一旦玩家死亡，在遊戲中便會通過「讚助」復活。

《SCUM》將於2018第一季度登陸Steam Early Access。

遊戲截圖：

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