原標題：鳥巢滑雪場正式開滑 訓練營由冠軍帶隊指導

法制晚報·看法新聞（記者 徐邦印）對於想要體驗滑雪樂趣的廣大市民來說，考慮到交通、時間等因素的限制，不少人傾向於距離較近的市區內滑雪場，而鳥巢滑雪場不失為一種不錯的選擇。

1月7日，北京市區內最大的滑雪場——鳥巢滑雪場正式對外迎客，經過半個月的試運營后，第九屆鳥巢歡樂冰雪季也全面亮相。法制晚報·看法新聞記者從鳥巢運營方了解到，視天氣情況，包括滑雪場在內的所有冰雪季場地預計開放至3月初。

法制晚報·看法新聞記者在現場注意到，在鳥巢體育場北側，今年的雪道加長加寬，長150米、寬56米的南北向滑雪道可同時容納400人滑雪，東西側配備兩條上行魔毯，可以說是滑雪初學者的最佳選擇。

據了解，鳥巢北側雪場的精彩不僅限於滑雪運動，北側附場在保留超級雪圈的基礎上，新增了單板公園、雪地卡丁車、雪洞體驗等趣味運動。在吸引滑雪運動初學者方面，鳥巢繼續開辦備受認可的滑雪訓練營，由原中國越野滑雪隊隊長、滑雪冠軍許文龍帶隊進行指導，並設置科學小講堂、冬奧項目體驗等特色教學課程。

本屆鳥巢歡樂冰雪季自2017年12月23日試運營以來，吸引了大批北京市民尤其是少年兒童積极參與，在鳥巢主場各個項目區域開放近半個月後，隨著鳥巢北側附場的滑雪場開門迎客，鳥巢主場、附場六萬余平方米的冰雪區域正式對外開放。

今天開幕當天，三十余名小學生在鳥巢北側滑雪場率先試雪，帶來精彩的滑雪表演。為了號召更多市民體驗滑雪樂趣，入場遊客在鳥巢滑雪場僅需100元即可享受全天、無限時暢滑（春節期間除外）。

記者還了解到，本屆冰雪季持續至2018年3月初，每日開放時間為10：00至18：00。春節期間，大年三十當天早10：00營業至14：00，初一至初六全天照常營業。此外，周末及節假日期間，主場主舞台區域將於每天下午舉辦精彩的互動演出活動。