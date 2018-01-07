九寨溝景區將分區逐步開放並下調票價北京新浪網 (2018-01-07 15:18)
新華社成都1月7日電（記者 王迪）九寨溝景區將分區、分時段逐步開放，並下調門票價格，使景區回歸其公益屬性。
這是四川省阿壩藏族羌族自治州委書記劉作明日前透露的。他在成都召開的2018阿壩州旅遊市場復甦工作座談會上說，「九寨溝將分區域分時段逐步開放，三年後就能恢復到很好的狀態。我們將深化智慧景區的建設，門票將全面實行預約制。」
記者採訪了解到，阿壩州正在研究九寨溝門票價格，希望通過重建讓景區回歸國家公園風景名勝區的公益屬性。
根據四川省政府2017年11月印發的《「8·8」九寨溝地震災后恢復重建總體規劃》，在中央財政支持下，四川將投入118億元、力爭用三年時間基本完成九寨溝災后恢復重建任務，並在安全評估基礎上力爭早日開放景區。
據介紹，下一步，阿壩州將出台旅遊振興發展意見，進一步明確重建要求和發展階段，給予市場明確的預期和引導。
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