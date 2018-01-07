三峽工程大壩船閘通航效率再創歷史新高北京新浪網 (2018-01-07 15:18)
新華社武漢１月７日電（記者 王自宸）三峽通航管理局７日發佈的數據顯示，２０１７年，在北線船閘停航檢修４０天的情況下，三峽工程大壩船閘通過量仍然增長５％以上，再創歷史新高，達到１．３８億噸，通航效率實現新突破。
三峽通航管理局相關負責人介紹，２０１７年初，三峽北線船閘迎來４０天的停航檢修，船舶過閘通行壓力顯著增大，三峽通航管理部門制定實施系列疏解方案和船舶聯動控制方案，提高通航效率。相關部門還通過協調實施枯水期航運補水調度和汛期流量控泄、實施危險品船舶一閘室待閘等縮短過閘時間等有效舉措，實現了船舶待閘總量控制、均衡分佈、有序過壩。
統計數據顯示，三峽、葛洲壩兩壩船閘２０１７年通過量分別達到１．３８億噸和１．４億噸，同比分別增長５．７％和６．９％，通航效率實現新突破，快速通道潛能進一步釋放，物流通道作用進一步發揮。
據介紹，三峽工程２００９年首次啟動１７５米試驗性蓄水后，湖北宜昌至重慶６６０公里江段的上百處淺灘、險灘不復存在，航道、港口條件得到極大改善。作為貫通長江黃金水道的重要航運設施，三峽船閘通過量快速增長，２０１１年首次突破億噸大關，隨後呈現高位穩定。
目前，三峽通航管理部門正加速構建通航管理新模式，不斷適應日益增長的船舶過壩需求。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Asics 休閒鞋 Mexico 66 OT 男鞋 女鞋
- GOTO Classic系列腕錶-紅/38.5mm
- 【ISSEY MIYAKE 三宅一生】BAOBAO 提亞透光幾何方 6x6 手提
- LOHA Original原創工業-5尺房間組合-二件式
- WIRED SOLIDITY 復古軍用200米手錶(AY8033X1)-藍x銀/44mm
- 懶骨頭師傅-來自月球的你-超級大兔子懶骨頭
- PLAYBOY- Grace 優雅宣言系列 斜背包-氣質米白
- Tsuie 日濢-健字號 蔘元素護肝認證(60顆/盒)
- 【bear two】翻領寬版斜切袖口西裝外套(二色)
- ALAIN DELON 亞蘭德倫 29吋榮耀傳奇系列旅行箱(鐵灰)
蘭州「牛肉麵小哥」奮鬥記：「開一家自己的店」【北京新浪網】
起床后的第一口吃這個，色斑沒了，皮膚白了，還瘦了！【北京新浪網】
特朗普表示願與金正恩展開有條件對話【北京新浪網】
研究顯示「神秘恆星」並非外星文明建造【北京新浪網】
喪心病狂！落網前還在下藥，醫院副主任向主任投毒報復…【北京新浪網】