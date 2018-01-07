新華社武漢１月７日電（記者 王自宸）三峽通航管理局７日發佈的數據顯示，２０１７年，在北線船閘停航檢修４０天的情況下，三峽工程大壩船閘通過量仍然增長５％以上，再創歷史新高，達到１．３８億噸，通航效率實現新突破。

三峽通航管理局相關負責人介紹，２０１７年初，三峽北線船閘迎來４０天的停航檢修，船舶過閘通行壓力顯著增大，三峽通航管理部門制定實施系列疏解方案和船舶聯動控制方案，提高通航效率。相關部門還通過協調實施枯水期航運補水調度和汛期流量控泄、實施危險品船舶一閘室待閘等縮短過閘時間等有效舉措，實現了船舶待閘總量控制、均衡分佈、有序過壩。

統計數據顯示，三峽、葛洲壩兩壩船閘２０１７年通過量分別達到１．３８億噸和１．４億噸，同比分別增長５．７％和６．９％，通航效率實現新突破，快速通道潛能進一步釋放，物流通道作用進一步發揮。

據介紹，三峽工程２００９年首次啟動１７５米試驗性蓄水后，湖北宜昌至重慶６６０公里江段的上百處淺灘、險灘不復存在，航道、港口條件得到極大改善。作為貫通長江黃金水道的重要航運設施，三峽船閘通過量快速增長，２０１１年首次突破億噸大關，隨後呈現高位穩定。

目前，三峽通航管理部門正加速構建通航管理新模式，不斷適應日益增長的船舶過壩需求。