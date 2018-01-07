帥！電纜線被刮落 寒風中他這樣舉了30分鐘北京新浪網 (2018-01-07 15:18)
現代快報訊（通訊員 張正龍 記者 林清智）"下大雪時，這個鏡頭有點令人感動！" 1 月 6 日晚，有網友在微信朋友圈中發佈了一組圖片並配以這樣的文字，圖片中，一名男子站在車頂，單手托舉著空中的線纜，另一隻手疑似在指揮交通，背後是皚皚白雪。現代快報記者 7 日從鎮江句容警方獲悉，這名交警是句容交警大隊下蜀中隊輔警許庭忠，事發 1 月 5 日中午，當時，在句容市 X103 縣道（句下線）搖鈴口的一個坡道路段，一輛大車不慎將附近某部隊的電纜線刮壞，纜線橫搭在路面上方，給其他過往車輛帶來危險，為防意外發生，許庭忠在寒風中托舉線纜半小時。
記者從句容交警大隊了解到，當天接群眾報警后，該大隊下蜀中隊執勤民警趕到現場處置。民警發現，電纜橫搭在路上，距地面不足 2 米高，路上的積雪約有 10 厘米厚，這種局面給一些車輛的通行帶來困難。
發現這一情況后，民警趕忙聯繫附近部隊來維修，隨同民警執勤的輔警許庭忠則將警車開到路的一邊，並爬上了警車，站在車頂上，將搭落在路上的電纜捋直后，自己用手高高舉起，直到部隊來人修好。
寒風中，許庭忠這一舉就是半個小時。
記者了解到，在許庭忠托舉電纜線的過程中，很多過往司機為之感動，其中一名司機拍下了照片，並將照片上傳到網上，隨後，許庭忠的行為引來不少網友點讚。
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