新華社武漢１月７日電（記者 王賢）一輛從上海開往成都的大客車，６日１８時５０分許途經３１６國道隨州市高新區漂水河路段時發生側翻，致３名乘客死亡、３６人受傷，其中４人傷勢較重。

隨州市委市政府通報稱，這輛大客車由上海新世界運輸有限公司駕駛員楊某駕駛，核載５３人，實載４６人。事故發生后，隨州市委市政府主要領導率公安、安監、交通等部門開展事故處置、搶救傷員、善後處理等工作。隨州市政府已成立聯合調查組，開展事故原因調查和責任認定等工作。