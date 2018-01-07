新華社成都1月7日電（蕭永航、康錦謙）記者7日從四川省國資委獲悉，截至2017底，四川省國有企業資產總額首次突破8萬億元大關，達到80279億元，居全國第6位，同比增長15.6％，實現利潤總額640億元，同比增長43.5%。

數據顯示，2017年四川國有企業的資產規模、營業收入、利潤總額、固定資產投資等主要指標，均保持了兩位數以上的快速增長；一批骨幹企業快速回升，特大型企業對經濟增長的支撐帶動作用明顯。

記者了解到，四川省地方國有企業近年來效益逐年回升，利潤總額從2013年下滑5%，到2017年實現同比增長13.4%。

「規模起來了，利潤增加了，負債卻穩步減小了。」四川省國資委主任徐進說，2017年末四川地方國有企業平均資產負債率為66.93%，比2015年初下降4.47%，實現連續三年下降。

徐進表示，國有企業對全省經濟增長的貢獻率達到45%，解決66萬人就業，貢獻十分突出。下一步四川省國資委將圍繞推動經濟高質量發展的核心，在降本增效、科技創新、盤活存量等方面積極調整，通過合理布局、「健身瘦體」、資產證券化等措施，實現國有企業的良性循環發展，適應不斷變化的市場。