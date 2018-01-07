原標題：00后CEO辦共享商城攪拌馬雲馬化騰？還在「內測」

法制晚報·看法新聞（記者 王榮輝）近日，一位16歲小姑娘在一檔節目中怒懟成年人：「當我拿幾十萬上百萬的投資和獎金的時候，很多成年人還在打著王者榮耀，拿著基本工資，過著十年如一日生活」。此番言論引發在網上引發熱議。網友們紛紛感嘆喻言「說話成熟」、「不得了」，也有人挖出其父親擁有多家公司，還有人認為她如此口出狂言不夠尊重別人。

不過，法制晚報·看法新聞記者發現，這位00后CEO口中所說的「把馬雲和馬化騰放在攪拌機里」的共享商城還在「內測」，並未公佈任何實質性進展。

脫口秀上狂懟上班族：打著「王者榮耀」拿著死工資

這位小姑娘名叫喻言，自稱是一家名叫諾亞大陸公司的聯合創始人，估值高達1250萬元，公司主要做的是共享商城。用喻言的話說，就是把馬雲和馬化騰放在攪拌機里。

據悉，喻言參加的是芒果TV自製節目——《放學別走》，該節目是專門針對青少年00后群體觀點表達的全國首檔青春期脫口秀，節目將主角定位在12-16歲的中學生身上。節目中，進行演講的喻言是這樣，現場的其他未成年嘉賓和觀眾也端坐著，如一個個小大人般行事。

在該脫口秀節目中，喻言介紹說，自己14歲便出來創業，曾帶領她的團隊參加第四屆創新大賽，取得了廣東省互聯網行業團隊第一，國家獎勵50萬。15歲的時候，公司為了融資，自己參加了一個融資節目，並且拿到了第一筆融資——來自噹噹網CEO李國慶的100萬。演講最後，喻言氣勢滿滿地直言道：「在我拿到幾十萬上百萬投資和獎金的時候，有很多成年人還在打著王者榮耀！拿著基本工資！過著十年如一日的生活！」

自古英雄出少年，不少網友看完后紛紛表示「扎心了，小朋友瞎說什麼大實話。」但是也有不少網友表示，「這簡直就是一場炒作。」

然而，事件很快出現反轉，喻言回應稱，這些都是節目組安排的台詞，她還刪了一些「更可怕的」。之後喻言的爸爸兼員工也發聲：「做節目嘛（節目方）還是需要有衝擊力、有爭議，才能吸引更多的人來關注這件事情。」

曾不知如何回答CEO是什麼 共享商城仍在「內側」

翻開喻言的履歷不難發現，這不是她第一次上節目。

2015年6月，14歲的她參加第四屆中國創新創業大賽，獲得廣東省互聯網團隊第一名，以及50多萬獎金。

2016年5月，15歲的她參加創業真人秀《合夥中國人》，以2000萬人民幣估值拿到第一筆融資，噹噹網CEO李國慶投給她100萬。在該節目現場，徐小平要求喻言一句話描述項目。喻言想了幾秒，做了個有趣的比喻：「把馬化騰、馬雲放進攪拌機，攪一攪就是我們的諾亞大陸」，引得大佬們哄堂大笑。隨後徐小平問喻言：你知道在公司里，什麼叫CEO嗎？喻言支支吾吾不知道怎麼回答。

在喻言的諾亞大陸項目官網中，除了一個「世界上最簡單的、放心的網購平台」的概念和一堆媒體報導的噱頭，並未公佈任何實質性的進展。而在諾亞大陸的公眾號，後台給的自動回復是：諾亞大陸的共享商城還在內測，現在在做民宿，並在重慶有六家試點。

記者通過天眼查查詢發現，總公司廣州諾亞科技有限公司里，喻言占股42.23%，實為公司的大股東。而重慶的分公司中，並沒有喻言的股份，其父親喻華峰占股占股60%。

其父名下多家公司 在京一家公司註冊地址「不存在」

據記者了解，喻華鋒在7家公司擔任法人代表，其中兩家公司因「登記的住所或經營場所無法取得聯繫」被列入經營異常名錄，還有一家公司因2015年度未依照《企業信息公示暫行條例》規定公示年度報告被列入經營異常名錄。

按照天眼查提供的資料，喻華鋒名下在北京有一家名為「星合聯盟（北京）信息技術有限公司」的公司，註冊地址為北京市石景山區實興大街30號院5號樓3層52號，經營範圍為銷售機票、技術開發、技術服務、經濟信息諮詢、設計廣告等，涉及領域頗為廣泛，註冊資本1000萬元，但法制晚報·看法新聞記者來到石景山區實興大街30號院5號樓3層后，並未發現該公司，樓下保安表示，該層中沒有資料顯示的52號。

律師：一般18歲以上才具備成為企業高管資格

在喻言之前，曾誕生了無數帶90后標籤的創業明星，前有馬佳佳、後有余佳文、王凱歆，而現在新一代的00后也被推上了舞台。讓人遺憾的是，自90后創業者成為一種標籤，直至00后創業者成為新的標籤，讓他們走紅的不是「創業」的成績與貢獻，而是藉助身份所做的獵奇行為、言論。

針對未成年創業被媒體廣泛炒作的現象，北京本同律師事務所徐學義在接受法制晚報·看法新聞記者採訪時表示，針對兒童真人秀「火爆」現象，2015年7月22日，國家新聞出版廣電總局發出《關於加強真人秀節目管理的通知》，要求真人秀節目應注意加強對未成年人的保護，盡量減少未成年人參與，對少數有未成年人參與的節目要堅決杜絕商業化、成人化和過度娛樂化的不良傾向以及侵犯未成年人權益的現象。2016年4月，新聞出版廣電總局下發《關於進一步加強電視上星綜合頻道節目管理的通知》要求：嚴格控制未成年人參與真人秀節目，不得借真人秀節目炒作包裝明星。可見，兒童真人秀節目並非絕對禁止，但節目內容等應健康、規範，必須加強對兒童的保護。

而對於未成年人能否擔任企業CEO的問題，徐學義表示，根據《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定，無民事行為能力或者限制民事行為能力的，不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員，即完全民事行為能力人（一般為18周歲以上）才具備成為執行董事、高管的資格。

來源：法制晚報

點擊進入專題