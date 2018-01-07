新京報快訊(記者 趙毅波)持續併購之路中，位於山東的煤炭巨無霸——兗礦集團也開始對其虧損項目進行清理，旗下最大煤化工項目、如今資不抵債的開陽化工成為清理對象。1月7日，新京報記者自山東產權交易中心看到，貴州開陽化工有限公司70%股權及43.75億元債權被掛牌轉讓，掛牌價格僅16億元。

根據山東產權交易中心掛牌信息，標的企業貴州開陽化工有限公司70%股權及43.75億元債權的掛牌價格16億元，其中標的企業70%產權0.0001萬元。另外，兗礦集團借款28.38億元、兗礦財務公司委託貸款1.88億元、兗礦化工公司借款1億元、國開行貸款7.95億元、商業銀行貸款3億元、融資租賃款1.54億元，全部轉化為兗礦集團享有的對開陽化工的債權43.75億元，掛牌價格16億元。

據兗礦官網，貴州開陽化工有限公司成立於2006年8月，項目投資總額42億元人民幣，由集團公司和貴州開磷集團分別按70%和30%的比例共同出資興建。項目於2009年底正式安裝建設，是國內單套合成氨生產能力最大的裝置。

作為兗礦集團單體規模最大的煤化工項目，兗礦曾對開陽化工寄予厚望。

在2013年官網一篇文章中，兗礦稱，開陽化工年產50萬噸合成氨項目是貴州省重點工業項目，也是集團公司在貴州實施「以煤為主、煤電聯營，向煤化工發展」戰略的重點項目。「在煤化工行業持續低迷的艱難時期，這隻煤炭化工領域里的戰艦，承載集團公司煤化工產業轉方式、調結構和減虧增盈的重負」。

2013年初，貴州開陽化工有限公司年產50萬噸合成氨項目建成投產。然而開陽化工效益並不理想。

截至2017年11月，開陽化工資產總額41.34億元，負債總額50.78億元，所有者權益-9.44億元，顯示其已經處於資不抵債狀態。同期營業收入10億元，凈利潤-4.8億元。

據官網介紹，兗礦集團是以煤炭、化工、裝備製造、金融投資為主導產業的特大型能源企業，控股子公司—兗州煤業分別在上海、香港、紐約三地上市，兗煤澳洲在澳大利亞上市，是澳洲最大的煤炭獨立上市公司。兗礦集團因此是我國唯一一家擁有境內外四地上市平台的煤炭企業。

目前，兗礦已跨入煤炭產量過億噸、營業收入過千億、資產總額超2000億的大型企業集團行列，位居2016全國煤炭企業50強第6位，形成山東本部、陝蒙、貴州、新疆、澳洲和加拿大「六大基地」發展格局。

對於兗礦而言，早在2016年就已決定對開陽化工進行重組。

2016年7月，兗礦集團官網刊文稱，加速虧損企業治理，制訂所屬7家單位虧損企業治理方案，開陽化工資產重組方案獲集團公司批複。

2017年12月14日，兗礦官網再次刊文稱，這幾年，集團公司在「殭屍企業」處置和「虧損企業」治理上成果豐碩、效果巨大。但是暫時我們還不能有「車到站、船靠岸」等鬆口氣的思想，長期虧損的開陽化工、國際焦化等公司仍然在吞噬著集團公司利潤。

對於受讓方的資格條件，兗礦方面表示，意向受讓方須為依法設立並有效存續的境內的企業法人，須具有良好的商業信譽和財務狀況，具有履行本次交易的支付能力和擔保能力。另外，本項目不接受聯合體受讓。

兗礦方面表示，意向受讓方須承諾，完成期后審計后2個工作日，代開陽化工向兗礦集團償還2017年10月31日至工商變更登記日期間對兗礦集團的新增債務。

兗礦方面指出，意向受讓方須承諾，開陽化工自評估基準日至工商變更登記日期間產生的盈利由原股東按股權比例享有，虧損由開陽化工承擔。

在此番掛牌開陽化工資產之前，兗礦正在持續性地對外併購。以金額計算，兗礦旗下兗州煤業2017年的併購額已超過兩百億元。

2017年初，兗煤和世界最大礦業企業之一力拓同時宣布，兗煤將以23.5億美元的價格收購力拓旗下的澳洲聯合煤炭，最終，兗煤將報價提高到27億美元(約168億元)，擊敗中途殺出的全球最大大宗商品企業——嘉能可，最終完成收購。併購完成後兗煤下屬的兗煤澳洲成為澳大利亞最大獨立煤炭運營商。

今年11月末，兗州煤業宣布以21.53億入股臨商銀行，占臨商銀行增資擴股后總股本的19.75%，成為持續加碼金融布局的最新動作。

兗礦集團在官網中稱，其控參股金融企業15家，2016年金融規模300億元，資本運營收益超過20億元;力爭到「十三五」末，金融資產規模超過1000億元，年營業收入超過500億元，資本運作對經濟增長的貢獻率達到50%以上。

2017年12月，民營煤老大伊泰煤炭公告稱，以 194250 萬元的對價轉讓公司所持准東鐵路25%的股權，受讓方為兗煤鄂爾多斯能化有限公司。

兗煤鄂爾多斯能化有限公司屬於兗礦上市公司兗州煤業旗下，這成為兗礦持續性併購中的最新一例。

兗煤稱，通過與伊泰合作不僅能夠有效解決公司陝蒙基地煤炭外運通道問題，還能進一步提升公司在當地煤炭銷售和鐵路運力的主動權。

編輯：李凡宗