新京報快訊(記者王俊)1月6日，有參加北京大學博士英語水平考試的考生跟記者反映，聽力部分試卷上的第二篇文章和第三篇文章聽力音頻順序錯誤，涉及7個題目共7分。對此，北京大學今天(1月7日)回應新京報記者稱，將按照有利於考生的原則妥善處理。

1月6日上午，北大舉行2018年博士研究生英語水平考試。據參加該場考試的考生陳晨(化名)跟記者反映，英語聽力部分該放第二篇文章題目時，放的卻是第三篇文章，在場很多考生當時都沒有反應過來。聽力放完以後有學生向監考老師反映聽力放錯問題，監考老師彙報后給出統一回復，說學校會妥善處理，請考生先安心考試。

陳晨表示，這兩個部分涉及7個題目共7分，英語考試如果沒有上線，不能進行後續的專業考試，所以自己很擔心。

對此，北京大學今天回應記者稱，出現的錯誤影響了考生該部分的正常考試，對此深表歉意。學校高度重視，將會按照有利於考生的原則妥善處理。北京大學研究生院表示，「對於此次出現的錯誤我們一定會汲取教訓，並會進一步處理和整改，感謝各位考生和社會各界對我們的批評和監督。」

編輯：戴玉璽 李凡宗