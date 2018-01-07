中新社博卡拉1月7日電 (王何傑 張晨翼)第二屆博卡拉中國電影節暨2017中國故事圖片展6日在尼泊爾著名旅遊城市博卡拉拉開帷幕。

該活動由尼泊爾中國文化中心主辦。活動上首次放映的電影為《戰狼2》，同時還展出了配以英文解說的57張大幅照片，生動展現了中國在社會、經濟、科技、文化、自然等領域的風貌。

博卡拉市市長瑪安·巴哈頓、博卡拉工商協會主席畢施瓦·巴里科及當地中資企業人員、民間組織代表等200餘人參加了該活動。

尼泊爾中國文化中心主任尹坤松在致辭中說，中國和尼泊爾是山水相連的好鄰居、好朋友，兩國友誼源遠流長。本次活動旨在通過電影和圖片的形式讓博卡拉朋友更多地了解中國文化，推進中尼兩國在「一帶一路」倡議下的文化建設與交流。

瑪安·巴哈頓說，中國在各方面的成就我們有目共睹。在「一帶一路」倡議下，我們不僅要在經濟建設方面加強合作，同時更要加強文化和人文交流，這對維護和加深兩國友好關係具有十分重要的意義。博卡拉市政府將全力支持和配合中尼合作，也希望尼泊爾中國文化中心能把更多的中國文化作品帶給博卡拉市民。

尼泊爾塔姆文化學院顧問瑪卡基在觀展時表示，通過一張張高清照片，讓我們很直觀地了解中國，比如FAST射電望遠鏡、共享單車、中國國產大飛機等，希望將來有機會去中國看看。

博卡拉位於尼泊爾中部，以雪山和湖泊等自然景觀成為著名旅遊勝地。在歷史上，它也是跨國貿易的重要中轉地。(完)