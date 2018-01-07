秘境雪國阿爾山：中國版的「愛麗絲夢遊仙境」北京新浪網 (2018-01-07 15:22)
中新社阿爾山1月7日電 題：秘境雪國阿爾山：中國版的「愛麗絲夢遊仙境」
中新社記者 張瑋
「早晨拉開窗帘，迎著晨光，感覺窗外的樹叉上都有精靈在跳舞。」天津遊客袁媛7日描繪她第一次「遇見」的阿爾山。
阿爾山全稱哈倫·阿爾山，地處內蒙古東部，橫跨大興安嶺西南山麓，土地面積7408平方公里，森林覆蓋率達80%以上，綠色植被覆蓋率達95%以上。
在此生活了近三十年的阿爾山姑娘吳辛告訴記者，從她記事起，阿爾山的環境就沒變過。「夏天的阿爾山像極了愛麗絲生活的大莊園，與叢林、山川相守，同脫兔、飛鳥為伴。冬天的阿爾山脫去夏秋的彩裝，顯得更加乾淨簡潔，皚皚白雪覆蓋的興安嶺和掛著雪掛的森林將這座小城環抱起來，小尖頂的歐式建築像一座座城堡矗立在城中。」
阿爾山政府官方消息稱，每年10月到次年4月，都是阿爾山的有效降雪期，雪期長達7個月，平均積雪厚度超過350毫米。因為落雪早、雪質好，來華考察的奧地利著名滑雪專家奧匹茲曾對這裏的雪資源讚不絕口，並使阿爾山成為中國國家滑雪隊的冰雪運動訓練基地。
「有人將冬天的阿爾山稱為『東方瑞士』。」英國遊客Rich說，「而在我看來，這裏更像是掉進了迪士尼的童話故事中，或許在某一座『城堡』的陽台上就會偶遇白皇后在跳舞，在叢山峻岭間會碰上紅皇后在咆哮……」
近年來，阿爾山發展冰雪旅遊，2017年全年接待中外遊客359.65萬人次，同比增長19.8%。阿爾山市旅遊局局長白峰說：「這樣優質的生態資源是大自然的恩賜，也是當地林業人祖祖輩輩保護的結果」。
1996年，阿爾山經中國國務院批准設立縣級市，總人口4.8萬人，其中80%是靠山吃山、靠水吃水的林業工人。
為了在保護生態中發展旅遊，經中國國家林業局正式批複，分別於2000年和2006年成立了三個面積不同的國家森林公園和濕地保護區。其中，阿爾山國家森林公園總面積超十萬公頃，原始森林佔99%以上。
白峰說，阿爾山最值得驕傲的就是當地生態，這裡有「可以罐裝出口」的優質空氣、夏季日均最高氣溫只有22攝氏度的「天然中央空調」，以及全年無霾的湛藍天空……「無論社會經濟如何發展，阿爾山像『世外桃源』一般，生態環境從未變過，這也成為吸引中外遊客的根本原因。」
近幾年，當地政府整合阿爾山冰雪、礦泉、火山、林俗等優勢資源，持續開展杜鵑節、聖水節、國際森林音樂節、國際冰雪節等品牌活動，打造每個遊客心中不同的童話世界。
內蒙古旅遊發展委員會副主任張玉軍表示，阿爾山以冰雪促動冬季旅遊破題發展，2017年，其冰雪節被評為「中國十大最具影響力的冰雪旅遊節事」，釋放「冷資源」的熱效應，讓童話搬進現實，讓冬天成為內蒙古旅遊的又一個旺季。(完)
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