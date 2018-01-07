？？？？宣城市人大常委會依法產生市監察委員會副主任、委員會議現場 安徽紀檢監察網圖

中新網合肥1月7日電 據安徽紀檢監察網7日消息，宣城市監察委員會正式掛牌成立，這是安徽省首家掛牌成立的市級監委。至此，宣城市成為安徽省第一個完成市、縣兩級監察委員會組建的省轄市。

此前1天，經宣城市第四屆人民代表大會第二次會議投票選舉，該市市委常委、市紀委書記王為明當選市監察委員會主任，並在全體代表的見證下，現場向憲法宣誓。隨後召開的宣城市人大常委會上，經市監察委員會主任提名，依法選舉產生了3名監委副主任和5名委員，並集體向憲法宣誓。

新任市監察委員會主任王為明向憲法宣誓 安徽紀檢監察網圖

新任市監察委員會主任王為明向憲法宣誓 安徽紀檢監察網圖

宣城市、縣兩級黨委靠前指揮，扛起改革試點主體責任，均成立了深化監察體制改革試點工作小組，制定了詳細的實施方案，明確了時間表、路線圖，倒排工期，牢牢把握轉隸、組建、掛牌等關鍵環節，嚴格按照有關程序和工作規範開展工作。各級黨委書記站到改革第一線，當好「施工隊長」，對機構設立、職能調整和人員配置等難點問題重點研究、認真解決。

此外，各級紀委負好專責，細緻謀划、紮實推進，做好試點方案的組織實施和具體落實。各有關部門和單位各司其職，通力協作，對照改革實施進度安排，按照時間節點，形成了齊抓共管的工作格局。按照機構、職數、編製「三個不增加」的要求，結合機構划轉情況，宣城市及所轄7個縣(區)共划轉編製103名，轉隸65人，改革后全市監督執紀部門占內設機構總數的76.9%。工作力量進一步向主責主業聚焦。

宣城市委書記、市人大常委會主任韓軍和市委常委、市紀委書記、市監察委員會主任王為明共同揭牌 安徽紀檢監察網圖

宣城市委書記、市人大常委會主任韓軍和市委常委、市紀委書記、市監察委員會主任王為明共同揭牌 安徽紀檢監察網圖

按照「施工圖」倒排工期表，截止目前，安徽省105個縣已全部完成監委組建掛牌工作，16個市全部完成轉隸工作。在宣城市監察委員會掛牌的同時，各省轄市監委掛牌工作正在緊張有序地推進，本月20日前，全部完成掛牌工作，省本級也將完成轉隸工作，1月底前全部完成省市縣三級監察委員會組建。(完)