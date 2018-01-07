？？？？大隱書局創智天地店開業試運營，這也成為目前上海唯一一家「深夜書店」。 徐明睿 攝

中新網上海1月7日電 (記者 徐明睿 鄭瑩瑩)在這短短的一個月內，上海「書迷」的心情幾度起落。去年末，上海兩家知名書店接連關門。一家是當時上海最後一家24小時書店——福州路的大眾書局；另一家是紹興路上張國榮曾消磨時光的漢源書屋。

儘管原因皆是租約到期，但實體書店景氣不如往昔，不禁讓「書迷」擔憂電子化閱讀時代，還能否繼續在城市中尋找紙質讀物的溫暖。

大隱書局創智天地店開業試運營，這也成為目前上海唯一一家「深夜書店」。 徐明睿 攝

大隱書局創智天地店開業試運營，這也成為目前上海唯一一家「深夜書店」。 徐明睿 攝

好在，伴隨著一些書店告別的同時，一些新的書店正在上海湧現。近日，日本知名建築師安藤忠雄親自操刀設計的「光的空間」書店亮相上海，成為滬上書迷熱捧的「高顏值書店」。屋頂上「繪製」的湛藍星空、鏤空書架所產生的空間交錯感、錯落有致的木色書架……吸引了大批「粉絲」前去圍觀。

接著，上海又開張了一家「深夜書店」。6日，位於上海大學路智星路路口的大隱書局創智天地店開業試運營，這也成為目前上海唯一一家「深夜書店」，該書店試運營開放到凌晨兩點，未來計劃24小時開放。

「沒想到有這麼多人來」，中新網記者探訪時，大隱書局總經理何旋如此說。

他表示，書店是一個城市的文化名片，「我們覺得需要把書店的空間在夜晚給這些讀者，給他們留出一個休閑閱讀的溫馨場所，所以我們想開到深夜。」

國際建築大師安藤忠雄親自操刀設計的「光的空間」書店近日亮相上海，成為滬上書迷熱捧的「高顏值書店」。 徐明睿 攝

國際建築大師安藤忠雄親自操刀設計的「光的空間」書店近日亮相上海，成為滬上書迷熱捧的「高顏值書店」。 徐明睿 攝

深夜書店的運營成本問題，一直是書店運營者們難以逾越的障礙，何旋對此卻非常有信心。他表示，在開店前他就仔細調研過周邊環境，「大學路這塊區域的夜生活非常活躍，周邊很多店都營業到凌晨3點。」

他並告訴記者，今年4月大隱書局還計劃在上海某地再開一家「深夜書店」。

另外，從這家書店也可看出上海新型書店在打造綜合文化空間上的探索。該書店分上下兩層，佔地共1300平方米，上層有250平方米閱讀空間，下層的1050平方米，則分隔出了閱讀區、童書屋、美食餐飲、錄音棚、茶空間和美學屋，令多種形式的業態交錯融合。

「書店不僅是個圖書買賣的場所，更是個思想文化交流的空間」，何旋說，書店有著豐富的功能區，更能把讀者「長時間」留住。(完)