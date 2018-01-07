緬甸西北部發生里氏5.5級地震 震源深度22.8公里北京新浪網 (2018-01-07 15:27)
中新網1月7日電 據美國地質勘探局網站消息，日期:7日2點47人許，緬甸西北部實皆省發生里氏5.5級地震，震源深度22.8公里。暫無傷亡消息。
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