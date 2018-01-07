原標題：女業主嫌電梯廣告畫面太裸露將其撕爛：影響小孩子

近日，南寧高新區某小區的一位業主，認為電梯內的廣告太裸露，對孩子影響不好，就把廣告給撕了，被物業制止后雙方起了糾紛。

業主撕掉電梯內的廣告

1月6日下午1時許，南國早報記者在該小區一棟樓的一樓看到，電梯門外和門后都貼有一家整形美容機構的廣告。

畫面上，除了文字，還有一名年輕女子的半身像。不同的是，電梯門外的廣告保持完整，門后的廣告已被撕爛。電梯轎廂內，另一則某廣場的廣告也被撕爛。

在小區監控室，記者查看了廣告被撕時的監控視頻。

1月5日下午1時40分左右，一名女業主將電梯門后的整形廣告撕了下來。在整張廣告還沒被撕完的情況下，電梯門關上了。

監控還顯示，1月6日上午，這名女業主來到物業服務辦公室，踢倒了凳子，扔櫃檯上的資料，還手推辦公電腦等。

小區一物業人員說，他們一直沒有和女業主發生衝突，報警后，兩名民警來到現場，「民警讓女業主不要影響物業工作，但她不聽，民警只好把她架了出去」。

物業：是經過審批的正規廣告

據介紹，那名女業主撕廣告時，被物業人員發現了。

「我們通過電話問她為什麼要這樣做，她說廣告太裸露，影響到了小孩子。」小區物業人員說，這名女業主不僅損壞了廣告，而且對電梯也不好，「廣告是貼上去的，在沒有完全撕下來的情況下，電梯門打開或關上時都可能被卡住」。

小區監控顯示，1月6日上午11時許，撕廣告的女業主被民警帶出去后，又折返回來，躺在地上。「這名業主還打電話叫其他業主來物業辦公室圍觀。」物業人員說，他們讓其他業主查看了監控錄像。一些業主看完后，就把當事女業主勸走了。

物業人員告訴記者，小區電梯廣告很常見，其他一些小區也有這樣的廣告，這些都是經過審批的正規廣告，且在電梯內張貼是簽有合同的，不能說撕就撕，否則廣告公司會找上門，物業也很難辦。

電梯廣告該不該限制？

對於這件事情的起因和具體經過，記者聯繫上當事女業主，她未接受採訪。

採訪中，不少業主針對此事發表了看法。

一些業主認為，現在一些電梯里經常出現整形、豐胸、人流、男性健康等內容的廣告，有的是以畫面的形式呈現，有的是以視頻的方式播出，畫面具有誘惑性，文字具有挑逗性、暗示性。但無論以哪種方式展示，這些內容都太露骨，既會讓乘坐電梯的成年人感到尷尬，也會給小孩子帶來不良影響，甚至會降低小區的形象與品位。

他們認為，類似廣告不應該出現在狹小的電梯空間里。

有部分業主稱，廣告只要經過審批，符合相關法律法規，在電梯里進行發佈也沒什麼，不宜求全責備。

還有人認為，類似廣告內容在街頭、電視上、戶外大屏幕及手機上也經常出現，無論大人還是孩子，都很容易看到這些廣告，因此，不能只把板子打在電梯廣告上。

律師說法

對於此事，南國法援公益律師劉豐銘稱，小區電梯作為公共區域，屬於全體業主共有。小區的電梯廣告主要由物業或業委會管理，雖然對於電梯廣告的畫面沒有明確的標準及特別要求，但發佈者最好要考慮到業主的感受。如果多數業主對某一則電梯廣告有意見，可以通過正常的途徑進行處理，比如向有關部門進行投訴，或者要求撤掉或更換畫面。

新聞多知點

廣告很「臉紅」，業主砸碎顯示屏

2017年12月1日，杭州一小區的居民反映，他家樓下電梯邊上的顯示屏播放很多不雅的廣告，他覺得讓孩子老人看到了，影響不太好。據了解，業主所說的不雅廣告是一則避孕套廣告，因為產品的關係，廣告中有一些比較曖昧的畫面。

小區業委會的邱先生說，他們收到過一名匿名業主的投訴，而且據業主自己說，他後來把液晶屏砸了。記者找到了邱先生說的這塊顯示屏，確實是被砸壞了。

2017年3月，武漢市洪山區一小區的電梯里出現一則性藥品的廣告，內容露骨，讓人看了很不舒服。

居民王女士稱，有次她帶讀小學三年級的兒子坐電梯，兒子正好看到那則廣告，還特意指著上面的「性福」兩字說「老師教的是『幸福』，這有錯別字」，她十分尷尬，趕緊轉移話題。

2015年5月，哈爾濱一小區的張女士反映，前幾天小區居民樓電梯內的廣告進行了更新，她起初沒有在意，突然有一天，孩子問她：「媽媽，廣告上那個卡通人物開著『機關槍』在幹什麼？」她這才注意到，這則廣告賣的是避孕套和衛生巾，卡通人物的造型很誇張。特別是避孕套的廣告上面，一個卡通人物騎著摩托車，襠部架著「機關槍」，雖然隱晦但很不雅觀。

張女士說：「孩子剛上小學，他問我廣告是賣什麼的，我都不知道怎麼跟他解釋。」

來源：南國都市報