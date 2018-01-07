（中央社華盛頓6日綜合外電報導）川普心理健康狀況是否適任美國總統這個問題，從他當選就沒停過，但紐約記者沃爾夫關於川普白宮第一年表現的新書，點出川普疑有初期失智徵兆，讓這個問題再度浮上檯面。



法新社報導，沃爾夫（Michael Wolff）在新書「烈焰與怒火：川普白宮內幕」（Fire and Fury: Inside the Trump White House，暫譯）引述，多位關鍵幕僚對川普領導美國這個世界最大經濟體和軍事霸權的能力表達疑慮。



沃爾夫告訴國家廣播公司（NBC）「今日秀」（Today），「他身邊的人，百分之百」都質疑川普是否適任總統。他更告訴英國廣播公司電台（BBC Radio），他這本書創造的「看法和了解，將決定性地結束…這個總統的職位」。



沃爾夫說他發現一些跡象恐指向初期失智，或至少心智退化：川普會重複講述相同的故事或趣聞，有時僅間隔幾分鐘。



沃爾夫寫說：「每個人都痛苦發現他重複頻率增加。」「原本他會在30分鐘內以同樣的字和同樣的表達方式重複相同的3個故事，現在是10分鐘。」



這讓新聞媒體今天無不猛拿川普精神狀況當議題，就連保守派最愛的頻道福斯新聞（Fox News）都製作一個總統「心智狀況」的專題。



英國廣播公司（BBC）報導，重複說同一件事有可能是短期記憶不佳等因素引起，也可能是失智徵兆，根據世界衛生組織（WHO），全球60歲以上人口有5%-8%受失智影響。



這個問題重要之處在於，理論上，如果川普心理健康狀況真的有問題，總統大位恐不保。根據美國憲法第25修正案，如果總統「喪失履行總統權力和責任的能力」，總統職務應移交副總統。



心智狀態的問題也影響過其他總統，最近一例是雷根。BBC說，雷根1981年至1989年擔任總統期間有時會出現糊塗、不清楚自己在哪裡等狀況。他卸任5年後診斷罹患阿茲海默症，2004年因肺炎過世，享壽93歲。



美聯社報導，川普現年71歲，是史上接掌白宮年紀最年長的總統，比雷根當年還要老近8個月。



川普在一早推文中連珠砲反擊，說民主黨批評人士和美國新聞媒體使出「當年打雷根的手法，大談性情穩定和智力的問題」，因為他們無法用其他方法讓他下台。



他接著說：「…事實上，我這輩子兩項最大的資產就是性情穩定以及這個…真的很聰明。」



「我從非常成功的生意人，到當紅電視明星…到美國總統（第一次參選）。我認為這不能說是聰明，而是天才了…而且是非常穩定的天才！」



川普的推文遭數百名網民在社交媒體嘲笑。前共和黨籍國會議員華爾希（Joe Walsh）就推文說：「如果你有必要告訴大家你是非常穩定的天才，你恐怕就不是一個穩定的天才。」（譯者：中央社蔡佳敏）1070107