（中央社記者周永捷雅加達7日專電）印尼地方大選起跑，執政黨民主奮鬥黨今天公布各省候選人。最受關注的西爪哇省，將由印尼國會第一委員會副主席哈沙努丁，搭檔警察教育訓練機構副院長安東，角逐正副省長。



印尼的171個地區今年6月將舉行地方選舉，包括17個省、39個城市和115個縣，都將選出新的行政首長。其中，外界最關注的就是西爪哇省長選舉。西爪哇省是印尼政經中心，上屆印尼總統大選，1.88億登記選民中，西爪哇省就占了20%。



印尼近2.6億人口中約9成是穆斯林，西爪哇省是伊斯蘭基本教義派大本營，省長選舉結果被視為是2019年總統大選前哨戰。各政黨聯盟無不卯足全力，要在今年選戰中拿下省長寶座。



印尼執政黨「民主奮鬥黨」黨主席梅嘉娃蒂今天舉行記者會，公佈黨提名的各省正副省長候選人。



最受矚目的西爪哇省，民主奮鬥黨推派了印尼國會第一委員會副主席哈沙努丁（TB Hasanuddin）與警察教育訓練機構副院長安東（Anton Charliyan）角逐正、副省長。



北蘇門答臘省，民主奮鬥黨推舉前雅加達副省長查羅特（Djarot Saiful Hidayat）搭檔印尼國家足球隊副總經理西哈爾（Sihar Sitorus）。



南蘇門答臘省部分，民主奮鬥黨推派穆西縣（Musi Banyuasin）縣長多迪（Dodi Reza Alex Noerdin），搭檔國會議員吉立（Giri Ramanda Kiemas）競選正、副省長。吉立係梅嘉娃蒂已過世丈夫陶菲克（Taufiq Kiemas）的姪子。



至於先前人氣高漲的萬隆市長利德宛（Ridwan Kamil），原被看好是西爪哇省長熱門人選，不過他未獲民主奮鬥黨青睞，而是得到包括團結建設黨、民族復興黨、國家民主黨和民心黨聯合提名參選西爪哇省長。



另一方面，大印尼行動黨（Gerindra）則是宣布推派軍方退役少將蘇德嘉（Sudrajat）角逐西爪哇省長。



蘇德嘉原任印尼國軍總部發言人，曾任印尼駐中國大使。大印尼行動黨採取類似去年雅加達省長選舉的方式，與公正福利黨和國民使命黨組成聯盟，共同推舉人選。1070107