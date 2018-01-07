印尼地方選戰開跑 西爪哇省兵家必爭中央社 (2018-01-07 14:58)
（中央社記者周永捷雅加達7日專電）印尼地方大選起跑，執政黨民主奮鬥黨今天公布各省候選人。最受關注的西爪哇省，將由印尼國會第一委員會副主席哈沙努丁，搭檔警察教育訓練機構副院長安東，角逐正副省長。
印尼的171個地區今年6月將舉行地方選舉，包括17個省、39個城市和115個縣，都將選出新的行政首長。其中，外界最關注的就是西爪哇省長選舉。西爪哇省是印尼政經中心，上屆印尼總統大選，1.88億登記選民中，西爪哇省就占了20%。
印尼近2.6億人口中約9成是穆斯林，西爪哇省是伊斯蘭基本教義派大本營，省長選舉結果被視為是2019年總統大選前哨戰。各政黨聯盟無不卯足全力，要在今年選戰中拿下省長寶座。
印尼執政黨「民主奮鬥黨」黨主席梅嘉娃蒂今天舉行記者會，公佈黨提名的各省正副省長候選人。
最受矚目的西爪哇省，民主奮鬥黨推派了印尼國會第一委員會副主席哈沙努丁（TB Hasanuddin）與警察教育訓練機構副院長安東（Anton Charliyan）角逐正、副省長。
北蘇門答臘省，民主奮鬥黨推舉前雅加達副省長查羅特（Djarot Saiful Hidayat）搭檔印尼國家足球隊副總經理西哈爾（Sihar Sitorus）。
南蘇門答臘省部分，民主奮鬥黨推派穆西縣（Musi Banyuasin）縣長多迪（Dodi Reza Alex Noerdin），搭檔國會議員吉立（Giri Ramanda Kiemas）競選正、副省長。吉立係梅嘉娃蒂已過世丈夫陶菲克（Taufiq Kiemas）的姪子。
至於先前人氣高漲的萬隆市長利德宛（Ridwan Kamil），原被看好是西爪哇省長熱門人選，不過他未獲民主奮鬥黨青睞，而是得到包括團結建設黨、民族復興黨、國家民主黨和民心黨聯合提名參選西爪哇省長。
另一方面，大印尼行動黨（Gerindra）則是宣布推派軍方退役少將蘇德嘉（Sudrajat）角逐西爪哇省長。
蘇德嘉原任印尼國軍總部發言人，曾任印尼駐中國大使。大印尼行動黨採取類似去年雅加達省長選舉的方式，與公正福利黨和國民使命黨組成聯盟，共同推舉人選。1070107
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Sirui 思銳 K-40X K系列 球型雲台 TY50 通用型 K40 X 公司
- 【喜萬年SYLVANIA】T8 LED玻璃燈管4呎_16W 白光6500K_25入(
- 【Panasonic 國際牌】普通紙傳真機 KX-FP206(電話 / 影印 /
- Ford Mustang 福特野馬 編織面輕量 駕車鞋 賽車鞋FBA805
- OLIVIA Cynthia 加大雙人床包被套四件組 鄉村田園系列
- 【JVC】無線藍牙運動型耳掛式防水耳機(HA-EC600BT)
- 【Ray Ban雷朋】Justin亞洲加高鼻墊水銀太陽眼鏡(霧黑水銀
- 【RegettaCanoe】CJAL-4003-女款-優雅樂步休閒鞋(磚紅色)
- 【日本 LOGOS】紅標不鏽鋼焚火台 EVO-XL /烤肉爐/燒烤爐具/
- 【NIKE 耐吉】Air More Uptempo GS 女鞋 休閒鞋 運動 籃球
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》