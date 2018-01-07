馬來西亞安華可望6月出獄中央社 (2018-01-07 14:57)
（中央社記者郭朝河吉隆坡7日專電）馬來西亞在野黨精神領袖安華（Anwar Ibrahim）預期今年6月11日出獄，
安華妻子兼公正黨主席旺阿芝莎（Wan Azizah Wan Ismail）發表聲明說，若沒有突發狀況，扣除假日後，安華有望在今年6月11日獲釋。
安華於2008年被控犯下雞姦罪；馬來西亞行政首都布特拉加亞（Putrajaya）的上訴法院在2013年3月判決安華雞姦罪成立，隨即判處5年有期徒刑。
經上訴，最高法院在2015年2月10日宣布維持上訴法院先前的判決。安華的支持者都認為本案具有政治動機。1070107
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