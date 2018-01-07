（中央社巴黎7日綜合外電報導）法國總統馬克宏辦公室官員表示，馬克宏明天即將前往中國大陸展開3天國是訪問，他打算尋求與北京當局建立「策略性夥伴關係」，特別是針對恐怖主義與氣候變遷議題。



法新社報導，美國總統川普先前宣布退出巴黎氣候協定後，法國特別希望北京能與法國攜手在落實協定方面扮演決定性角色，一同對抗氣候變遷。



中國雖然是世界最大排污國，但同時也是清淨能源科技的最大投資國。



馬克宏本週也表示，中國在減緩北韓核子計畫引爆的危機中扮演關鍵性領導角色，此前川普與北韓領導人金正恩的口水戰愈打愈激烈。



分析家倪雅玲（Valerie Niquet）指出：「中國領導階層追求的目標，是說服法國總統在北韓等議題上將自己的角色定位為『中間人』、捍衛『對話』以對抗美國更加強勢的態度，並透過他的選擇間接承認中國在亞太地區的主導地位。」



馬克宏也將要求北京當局協助支援由馬利、查德、布吉納法索、尼日與茅利塔尼亞部隊成立的G5沙赫爾國家（G5 Sahel）聯合部隊，負責對抗遍布面積約歐洲大小的沙赫爾沙漠地帶內的聖戰士。



中國已經成為整個非洲地區主要商業夥伴，2016年總投資金額高達316億美元，投資計畫包括鐵路、公路、港口與發電廠等。



中國國家主席習近平為了增加貿易正在發展「一帶一路」政策，這些投資項目是大規模運輸連結網絡的一部分。（譯者：中央社李佩珊）1070107