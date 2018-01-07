兩韓已互相通報會談5人代表團名單中廣新聞網 (2018-01-07 14:01)
南韓統一部官員下午表示，到今天為止，兩韓已先後提出了以5人組成的「兩韓高層會談」的代表團名單，兩韓雙方將繼續透過板門店聯絡管道，商討會談相關事宜。
北韓代表團由祖國和平統一委員會委員長李善權，將率團出席。代表團還包括北韓祖國和平統一委員會書記局副委員長田鐘秀、體育省副相元吉宇、祖國和平統一委員會部長黃忠誠、民族奧運組織委員會委員李景植等四人。
南韓統一部官員表示，此次兩韓雙方派出的代表團級別相當。雙方將探討北韓參加平昌冬奧會事宜，並就改善兩韓關係交換意見。
前一天，南韓政府向北韓通報會談的南韓代表團名單，代表團共由5人組成，由統一部長趙明均擔任首席代表，代表團還包括統一部次官千海成、文化體育觀光部第二次官盧泰剛、國務總理室審議官安文鉉、平昌冬奧會暨東殘奧會組委會企劃事務次長金起弘。過去兩韓部長級會談代表團一般由部長級官員擔任首席代表，其餘多為司局級官員，但此次代表團包括2名副部長級官員，實屬罕見。（王長偉首爾報導）
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