（中央社大衛營6日綜合外電報導）美國總統川普與共和黨國會領袖今天召開記者會說明2018年施政重點，包括移民改革和增加基礎建設支出，並重申將興築美墨圍牆作為鬆綁DACA計畫的條件，至於福利改革則被推遲。



路透社報導，川普與參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）、眾議院議長萊恩（Paul Ryan）及其他共和黨高階官員舉行為期兩天的會談，草擬2018年立法議程。共和黨將在11月期中選舉爭取維持在國會的多數優勢。



川普在會談後回答記者提問時表示，今年將是活躍的一年，他會為共和黨候選人大力助選。



川普和共和黨領袖必須在1月19日最後期限前通過一項支出法案，以免政府關門。白宮曾說，接下來的優先要務是投資道路、橋梁和其他基礎設施建設計畫。



共和黨人也希望在移民政策方面達成協議，包括為數十萬於童年時期非法抵美的年輕人提供保護。



彭博報導，川普說，國會應該制定措施，向年輕無證移民提供合法地位，也需提出其他對策，包括將為興築美墨邊境圍牆提供資金納入其中。



川普在馬里蘭州大衛營（Camp David）舉行的記者會說：「我們要築牆，如果不興建邊境圍牆，就沒有童年抵達者暫緩驅逐辦法（Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA）。」



川普說：「我們都希望解決DACA問題，但我們也重視國家安全。」



川普說，他希望移法改革法案獲得兩黨支持，但事實是兩黨意見嚴重分歧。民主黨人不希望將預算資金用於興築邊境圍牆，共和黨人則希望將強化國家安全納入任何保護「追夢人」協議中。（譯者：中央社劉文瑜）1070107