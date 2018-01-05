（中央社巴黎4日綜合外電報導）根據國際研究暨顧問機構顧能公司（Gartner）今天公布的研究，隨著銷售激增，南韓三星電子（Samsung Electronics）已超越美國勁敵英特爾（Intel）成為全球半導體製造龍頭。



顧能分析師諾伍德（Andrew Norwood）表示，三星市占率最高，擠下英特爾，登上龍頭寶座。這是1992年以來英特爾首次被超越。



根據顧能計算，在智慧手機和其他連網裝置成長帶動下，全球半導體市場2017年成長22%，達到4197億美元。



研究顯示，三星銷售成長52.6%，達到612億美元，市占率14.6%。



另一方面，英特爾只成長6.7%，達到577億美元，市占率13.8%。



顧能指出，半導體市場的成長主要受到記憶晶片需求增加所帶動。



分析師諾伍德表示：「記憶體占2017年所有半導體營收成長逾2/3，成為半導體的最大類別。」



研究指出，供應短缺導致價格走高，是記憶體營收躍增的主要原因。



和去年同期相較，NAND型快閃記憶體（NAND Flash）價格首次上漲，上揚17%。動態隨機存取記憶體（DRAM）價格則大漲44%。（譯者：中央社嚴思祺）1070105