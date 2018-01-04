中州語文學習角落 學生利用空間資源自主學習中央社 (2018-01-04 15:18)
中州語文學習角落 學生利用空間資源自主學習
(中央社訊息服務20180104 15:08:32)中州科技大學語文教育訓練中心為執行「106年度教學增能計畫--中州特色品牌人才淬鍊計畫」，特於本學期完成建置語文學習角落，以迎接大一新生及在學學生。語文學習角落位置在中正樓B211，在語文學習角落擺放桌椅，放置英文及華語相關教材，讓台灣學生與外籍學生皆可在此進行書寫活動，能舒適的坐著閱讀，亦可在樂活學習角落安排互動學習課程。
李淑玲教務長表示，語文教育向來以發展學生的主體性為主要目標，只要教學模式能達到以同學為中心的目的，並不侷限以哪種方式來進行教學。因此，希望藉由語文學習角落的規劃設置，讓語文學習能夠更開放，學生對於學習活動能更有興趣，也學得更豐富。 機械系蔡光皓同學表示，在語文學習角落堙A可進行課業輔導，同學們可以相互討論、寫作業或報告及學習。視傳系廖友誠同學則表示，很高興學校提供語文學習角落的空間給同學，讓同學們在語文學習角落裡能更自主、更自動的學習。 中州科技大學通識教育中心兼語文教育訓練中心主任陳盈妃表示，為了提升同學的語文能力，根據同學不同的需求規劃，特別加強語文學習角落的功能，充實語言學習資源，期望同學們能充分利用。
訊息來源：中州科技大學
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/226908.aspx
關鍵字：
其他文教新聞更多文教新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
EST REEBOK 透氣．reebok fury．Reebok ONE．reebok pump．Reebok．Reebok 慢跑鞋 蜂巢．REEBOK BENRO 200N．reebok 童鞋．Reebok one lite．REEBOK 鞋．Reebok PUMP 運動鞋．Reebok 女鞋．BENRO REEBOK 200N．Reebok royal．Reebok Pump 慢跑鞋．Reebok 慢跑鞋 GL6000．REEBOK PUMP 童鞋．Reebok Classic．Reebok E0408．Reebok One Cushion．Reebok 慢跑鞋 女鞋．Reebok VERSA PUMP FURY．Reebok M40710．reebok pump 三色．Reebok EASYTONE．Reebok 運動鞋．reebok pump 夜光．Reebok pump fury．REEBOK FURY 粉紅．reebok 跑鞋
- 【SKECHERS】跑步系列 GO RUN 600(55067CCBL)
- 【AchiCat】純銀項鍊耳環套組 跳舞石 告白氣球 鎖骨鍊 CS60
- PLAYBOY- Navy Rabbit 湛藍海洋系列 2WAY腰包-湛藍
- CASIO SHEEN SWAROVSKI的傳奇少女情懷時尚優質腕錶-金+銀-S
- 海肉管家-龍膽石斑相撲鍋X2盒(每盒2000g±10%)
- 【Jo Malone】JoMalone 苦橙古龍水100ml-2017耶誕限定+原廠
- 【東京著衣】KODZ雜誌流行麻花織紋設計針織外套(172500)
- MICHAEL KORS BROOKLYN APPLIQUE 麂皮拼接牛皮斜背包-黑色
- 【SEIKO 精工】Prospex DIVER SCUBA 200米機械腕錶(4R35-01
- PLAYBOY- Minimalist Rabbit 極簡摩登系列 直式斜背包-深灰
爭取婚姻平權 女同伴侶訴遭遇【台灣立報】
留學不是為了和本國同學湊在一起用中文聊天【北京新浪網】
樹科大不紙如此 瓦楞紙展 出神入化【中央社】
印象‧經典─莫內特展 歷史博物館展出【教育廣播電台】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》