中州語文學習角落 學生利用空間資源自主學習



(中央社訊息服務20180104 15:08:32)中州科技大學語文教育訓練中心為執行「106年度教學增能計畫--中州特色品牌人才淬鍊計畫」，特於本學期完成建置語文學習角落，以迎接大一新生及在學學生。語文學習角落位置在中正樓B211，在語文學習角落擺放桌椅，放置英文及華語相關教材，讓台灣學生與外籍學生皆可在此進行書寫活動，能舒適的坐著閱讀，亦可在樂活學習角落安排互動學習課程。



李淑玲教務長表示，語文教育向來以發展學生的主體性為主要目標，只要教學模式能達到以同學為中心的目的，並不侷限以哪種方式來進行教學。因此，希望藉由語文學習角落的規劃設置，讓語文學習能夠更開放，學生對於學習活動能更有興趣，也學得更豐富。 機械系蔡光皓同學表示，在語文學習角落堙A可進行課業輔導，同學們可以相互討論、寫作業或報告及學習。視傳系廖友誠同學則表示，很高興學校提供語文學習角落的空間給同學，讓同學們在語文學習角落裡能更自主、更自動的學習。 中州科技大學通識教育中心兼語文教育訓練中心主任陳盈妃表示，為了提升同學的語文能力，根據同學不同的需求規劃，特別加強語文學習角落的功能，充實語言學習資源，期望同學們能充分利用。



訊息來源：中州科技大學



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