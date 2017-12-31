稻江學院公車進入校園 地方民眾看見西班牙建築及稻江校園美麗



(中央社訊息服務20180104 15:00:39)全國159所大學中，稻江大學的校園美麗程度是名列前茅。2018年1月3日在晨曦薄霧中，嘉義縣公車首次進入稻江大學校園，抵達「稻江棒球場」站牌。此歷史性一刻，充分展現稻江大學對青年學子生命安全的重視，意義深遠。稻江大學校園公車，在交通部公路總局、嘉義區監理所以及嘉義縣公車處的共同規劃及協助下，於1月3日（星期三）正式啟航，稻江全體師生都深深感謝各級政府的德政，藉助推廣校園公車，以減少學生騎乘機車的意外事件肇生，並使校園安全的維護更能緊密落實。 鄰近故宮南院及嘉義高鐵站，皆只有5分鐘車程距離的稻江科技暨管理學院，其實交通十分便利。稻江校園公車站命名為｢稻江棒球場｣，此因近年來，稻江大學極力發展棒球運動的成效，以及稻江棒球隊多次勇奪海內外比賽冠軍，受到社會各界的肯定。目前稻江大學，不只是全國唯一擁有兩座標準棒球場的大學，更是國內各項重要棒球比賽的首選場地。公車駛進校園，不但方便了師生的搭乘，亦讓關心棒球運動的學生家長、地方民眾以及各界人士，都能選擇大眾運輸工具來校參觀比賽，此也提升並有助於節能環保意識的推廣。



張淑中校長表示，稻江有全國數一數二最美麗的大學校園，亦是國內唯一擁有兩座標準比賽棒球場的大學；不論是教室、餐廳、咖啡廳、圖書館、交誼廳、學生宿舍或教學設備，都非常新穎與現代化。尤其難得一見是，校園內各棟大樓，皆是採西班牙建築式設計；除此之外，校園寬廣、草木扶疏、景色宜人，周末假日經常吸引電視公司、電影公司或婚紗公司，專程到學校取景。張淑中校長說，未來隨著公車的便利性，每天定時、定班的開進校園，相信會讓嘉義、雲嘉南、南台灣，甚至是全國各地的民眾，更有機會看見稻江的活力與美麗!



訊息來源：稻江科技暨管理學院



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