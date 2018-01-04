崑大公廣系產學合作赴中國大陸拍片 業界導演帶領實戰學習



(中央社訊息服務20180104 14:56:54)崑山科大公廣系再創產學合作新高度！公廣系在系主任何性東的帶領下，遠征中國上海、蘇州等地，為伺服器機殼大廠勤誠興業拍攝年度優良員工記錄影片，該趟行程出動逾三十樣專業器材、邀請來自業界的四位專業導演於現場即時指導，四天三夜紮實的拍攝行程，給予學生課堂中學不到的寶貴經驗。



勤誠興業股份有限公司為臺灣伺服器機殼製造大廠，為表揚本年度中國子公司的優秀員工，協理林宗民與崑山公廣系簽訂產學計畫，由董事長陳美琪贊助學生至中國拍攝主題為「幕後英雄」的三分鐘優良員工記錄影片。該專案自10月份即開始籌劃，歷經數次腳本修改與細節確認，在本月初完成定案，由包含日本外籍生在內的18位同學，赴中國上海與蘇州之工廠進行拍攝，何性東主任更特別邀請到陳瑞銘、李東山、陳家慶、王以德等四位業界導演隨隊指導，讓團隊更具專業規模。



四天拍攝行程皆安排在勤誠興業設於中國的工廠，團隊訪問到7位年度優良員工，同時拍攝環境外觀，進入工廠拍攝機具生產內容，廠房的各種專業設備讓學生們大開眼界。當學生團隊在拍攝上遇到瓶頸時，導演業師則立刻指導，如鏡位取景、燈光角度、器材選擇等問題，都在業師多年經驗下獲得解決。團隊每晚與業主開會討論畫面需求與流程規劃，謹慎對待每一天的拍攝，勤誠興業全球財務長鄒戈逖對團隊的認真專業，表達了高度肯定。



在團隊中擔任導演的公廣系三年級王柏文表示「緊湊的行程雖疲累，但也在過程中遇到很多過去不曾經歷的狀況，都隨著業師迎刃而解，學到了不少。」身兼製片與副導的徐子涵也認為，諸多細節和突發狀況的應對，都讓團隊成長不少，感謝業主端負責人鄧新霖的協助，負責操作燈光的陳冠鈞更是跟著業師學到了許多書上沒寫的打燈技巧。



公廣系何性東主任說明，該次計畫由育成中心吳宏偉主任介紹，蘇炎坤校長親領各系主任進行產學對接，很榮幸公廣系能獲得合作機會。他覺得過程最有感觸的，莫過於學生提到：「直接上場實作讓自己成長更快。」這樣的態度就是臺灣技職教育未來努力的方向。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/226906.aspx