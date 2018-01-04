南華大學企管系實習成果發表 學生實習態度積極獲好評



(中央社訊息服務20180104 14:55:52)南華大學企業管理學系日前舉辦「實習成果發表會」，由29位同學與大家分享實習期間的學習心得，林辰璋行政副校長特別撥冗致詞勉勵，並全程聆聽學生的分享，對同學們的表現給予高度肯定。 南華大學為培養學生的就業競爭力，不僅課程方面落實學用合一，更積極與業界結合，實施全面實習制度，讓學生未來畢業後即可與職場接軌，提升就業率。此次參與成果發表的同學皆於佛光山事業體系進行一個半月的實習，分別有14位在高雄佛光山寺、10位在佛陀紀念館以及5位遠赴日本本栖寺，實習期間學生在各單位法師及師兄姐的指導下，其表現皆獲得好評，佛光山義工會負責實習督導的渼琳師姐與黃禮賢教官也給予學生們具體與豐富的回饋與建議。 南華大學行政副校長林辰璋表示，態度決定一切，並相當肯定實習同學不僅具備積極認真且負責的工作態度，反應也相當機靈，做事有效率。此次優異的表現成功為學校建立良好的口碑，可說是最好的宣傳，也勉勵企管系學弟妹要傳承學長姐的精神，大家有了豐富的實習經驗，對未來的求職會有很大的助益，在職場上也更能得心應手。林副校長也特別感謝管理學院釋知賢院長、袁淑芳老師及許淑鴻老師從甄選媒合到實習期間不遺餘力的努力奔走才促成本次實習，知賢院長更備加辛苦的親自帶領學生前往日本本栖寺實習。



於佛光山寺實習的馬來西亞籍陳皓楦同學指出，此次實習讓他學習到要心存恭敬心、感恩心及善良的心，去佛光山實習後才知道佛教的世界是多元的。在佛陀紀念館實習的陳羿茹同學則說，在面對眾多來佛館參觀的民眾，學習到待人接物及隨機應變的能力。來自馬來西亞的周泗輝同學也以自身的實習經驗勉勵在場的學弟妹們，他認為在任何的工作環境裡，態度與個性決定人的行為，重要的是不要害怕，要勇敢，要有勇氣走出去。陳季誠同學特別分享他在實習期間，有機會負責擺置星雲大師的輪椅行經坡道之經驗，他認為雖然只是一件微小的事情，卻能深深感受到小小事情也能展現自己的重要性，覺得很榮幸能做這件事。



前往日本佛光山本栖寺實習的陳田凌同學表示，實習過程中除了透過工作輪調的方式學習到各種事務，也學習到如何打破僵化的思考模式，讓自己發揮創新思維，同時也更懂得時間管理的重要性，實習期間本栖寺特別安排體驗和服、日語及日文歌謠課程，休假時法師亦特地抽空帶領他們前往富士山等地體驗日本文化之旅，此行可說是收穫滿滿，更加開拓國際視野。 南華大學駐校董事覺禹法師也給予學生極高的評價，不僅肯定本次實習學生的努力，也表示本次實習將為南華的學子開拓更加寬廣的學習與就職之路，學生們也有機會落實及實踐三好教育，讓南華大學生命教育品牌更加實至名歸。



訊息來源：南華大學



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