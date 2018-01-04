1111人力銀行：有錢來決定！上班族月入78,599元才敢生 8成5雙薪收入



(中央社訊息服務20180104 14:54:43)有子女的上班族，壓力真是大！根據1111人力銀行調查指出，已婚已生的受訪者中，有高達8成5是維持在雙薪收入，認為家庭月收入至少要78,599元才能夠養得起一個孩子，另外，更有3成2的上班族表示，家庭月收入必須要拉高至10萬元以上才足夠。若以受訪者平均月收入46,840元推估，則另一半月薪必須維持31,759元，才負擔得起養兒育女的花費，代價不斐！而已婚無子女上班族，尚未生育的原因是「擔心養不起」、「不想改變現有生活模式」、「經濟狀況不允許」。



調查也發現，完全不用負擔家計的上班族僅占11.7%，其餘88.3%必須負擔家計的上班族，平均每月要拿出將近3成5的薪水共同支付開銷。又觀察台灣生育環境的友善程度，有高達8成6的上班族給分落在60分以下，整體平均只有37.6分，顯示出上班族對於國內生育環境的信心不足，導致生育意願長期不彰。



究竟該如何提升台灣生育率？已婚、已生育的上班族認為，「鼓勵企業實施彈性工時」(57.4%)，讓員工可以彈性運用上下班時間，以配合家庭作息，是最實際的作法；其次則是「加碼育兒津貼」(52.9%)、「提高薪資水準」(49.3%)、「鼓勵企業提供育兒場所」(48.5%)及「加碼幼兒學費補助」(47.4%)。



1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華指出，從調查中可看出，多數上班族生兒育女的最大考量不外乎於經濟壓力，若想維持稍具品質的生活，則家庭總收入必須維持在10萬元以上，顯然雙薪家庭已是不得不的選擇。雖然政府頻頻催生，行政院長賴清德甚至將「育人」列為今年施政重點，持續推動社區公共托育，以期提高台灣婦女生育意願，但在上班族眼中，國內生育環境仍有大幅度改善空間，盼能一邊工作維持收入之餘，也能維持接送家庭正常運作，因此彈性上下班制度、企業提供育兒場所，在勞動市場中就顯得格外友善與稀少。



除了關注低生育率外，調查也發現，單身上班族，不婚的主要原因為「無合適結婚對象」、「薪水只夠養活自己」及「不適合婚姻/不想被束縛」。李大華表示，根據內政部統計2016全台各縣市初婚平均年齡，男性平均是32.4歲，女性則是30歲，與十年前相比，男女性的初婚年齡都延後了2歲多。現代男女隨著高等教育延長，導致步入職場年齡稍長，又考量到薪資收入及整體經濟環境等，擔心結婚生子而被拖累未來，導致國人選擇晚婚甚至不婚現象。



李大華建議，為降低父母生育所面臨的經濟壓力，國內不斷祭出各項提升生育率的配套措施，例如各縣市政府推出的生育獎勵金、育嬰留職停薪津貼、育兒津貼及學費補助等，而民間企業亦釋放職場利多，例如兆豐銀行每胎補助8萬元，華南銀加碼至10萬元等，重金催生員工下一代。李大華呼籲企業應致力於打造友善的生育環境，讓員工皆可安心的照原計畫生養孩子，不用因為結婚/懷孕而改變職涯規劃，造成企業人才流失。



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訊息來源：1111人力銀行



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