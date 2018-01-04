1111人力銀行：育兒生子犧牲大？！ 逾半數上班族因結婚懷孕改變職涯規劃



(中央社訊息服務20180104 14:34:44)少子化已成國安危機，究竟上班族面臨了哪些結婚、生育的困境？根據1111人力銀行調查顯示，為人父母及已婚的上班族中，有高達7成7表示，不曾因為結婚/懷孕而遭受不平等對待，顯見隨著職場平權的逐漸落實，國內勞動環境已愈加多元開放。但仍有2成3的比例，曾經因為結婚/懷孕而在職場上遭受不平等對待。主要以「明顯感受到不友善的態度/言語」(9.6%)、「被同事/主管以強硬行為加以為難」(6.6%)及「被暗示會不利於職涯發展」(4.4%)。而育有子女的上班族，平均生育1.16名子女。



調查也指出，有超過半數的上班族因為結婚/懷孕而改變原來的職涯規劃，進而選擇「轉職，另找可以配合家庭型態的工作」(28.7%)、「留職停薪/請育嬰假」(15.4%)及「申請轉調部門或調整職務內容」(6.6%)。



1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，有感於台灣少子化危機，除了中央的催生政策外，各地方縣市政府亦加碼推出誘因，包括從5,000到30,000元的生育獎勵金、育兒津貼及私立幼兒園補助等，台北市更打出「最高可領取36萬元，助妳再好孕」要讓台北市民安心生育下一代。



李大華補充，因應少子化危機，衛福部原於前瞻基礎建設計畫中，編列3期、每期新台幣2億元預算發放「育兒百寶箱」，因計劃推出後，爭議不斷已確定取消。為挽救台灣生育率，從中央到地方無不傾全力催生，但對於廣大女性上班族來說，如何消弭身份歧視更顯迫切，雖然根據《性別工作平等法》中明文禁止性別歧視，但從調查結果顯示，要卸下職場偏見，走向勞動平權，台灣仍有努力空間。



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訊息來源：1111人力銀行



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