崑山科大開設證照班 培育太陽光電人才



(中央社訊息服務20180104 14:27:51)崑山科技大學辦理太陽光電設置乙級技術士培訓作業「太陽光電技術技優人才培育專班」學生共有12位通過「太陽光電設置乙級技術士」術科檢定，通過率75%，績效卓越！太陽光電產業正夯，取得乙級技術士證照後求職起薪約可在28K至36K左右。



崑山科大電子系與光電系共同執行教育部第二期技職教育再造技優計畫與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署成立雲嘉南地區唯二的「太陽光電設置乙級技術士術科檢定考場」，辦理太陽光電技術技優人才培育專班。全國累計至今獲得該證照人數逾300人，去年崑山科大16位同學報名106年第二梯次「太陽光電設置乙級技術士」術科檢定，則有12位同學通過獲得證照，



崑山科大校長蘇炎坤說明，雲嘉南地區是全國太陽能發電廠設置容量最大的聚落，為數龐大的太陽光電系統包商(EPC:Engineering Procurement Construction)對優質電廠建設人才有迫切需求，該校成立合格檢定考場，配合國家再生能源產業人才培育計畫推動，積極培養優質人才。



勞動部107年第一梯次太陽光電設置乙級技術士檢定報名作業從1月2日起至1月11日截止，崑山科大自去年12月起便陸續開辦相關檢定訓練班，所有學員可團體報名並在原地考照，有意者可上網報名（http://cee.ksu.edu.tw ）或洽詢電子系林老師0922-880262。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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