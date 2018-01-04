崑大志工帶資訊課程入偏鄉 北門學童樂扮小小直播主



(中央社訊息服務20180104 14:13:09)崑山科技大學公廣系EYE北門資訊志工隊利用所學，將網路直播的資訊應用課程，帶進臺南市北門區的北門國小暨玉湖分校、文山國小、三慈國小及錦湖國小等，藉由網路直播的介紹、手作美食的全程直播，讓學童成功扮演小小直播主。



EYE北門資訊志工隊該次活動安排網路直播課程，讓學童了解媒體製播及資訊應用的趨勢，實際體驗網路直播的即時性、互動性以及零距離，加深對新媒體的認知。志工向學童說明，目前國內的直播應用，多在商品展示、遠距開會、即時抽獎等強調互動的活動，成本低廉卻快速便利，未來勢必會延伸出更多的應用，希望學童能更熟悉資訊科技的發展。



志工們同時準備食材，利用棉花糖、巧克力、小糖果串連並點綴成雪人和麋鹿，以及在餅乾上利用蘋果裝飾成聖誕樹，讓學童能夠自行發揮創意，並教導學童用紙材做成麋鹿吊飾，有的學童直接將成果掛在書包上．增添時尚感。因近年「冰棒棍」藝術盛行，透過課程教學的方式，讓學童利用輕鬆、有趣的方式學習動手做冰棒棍雪人，志工們更期許學童在歡樂中認識科技，也學習料理與藝術。



領隊教師呂之蕙表示：「根據行政院國發會臺灣鄉鎮市區e化發展程度分類結果，北門區被列為數位發展程度5級最遲緩的偏鄉，希望藉由資訊應用及新聞製播課程，包括將AR及VR的課程融入學童的活動中，讓無論是都市或偏鄉的學童，都能不被資訊及科技的發展所忽略。」



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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