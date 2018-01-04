friDay影音與BANDOTT便當強強聯手 免出門即享院線強片



(中央社訊息服務20180104 14:12:32)friDay影音TV版與BANDOTT強強聯手，合作搶攻大螢幕市場。friDay影音大數據發現，2017年底與年初相比，用戶使用大螢幕觀看的次數增加了五成，觀看時間更成長超過兩倍，為滿足用戶大螢幕觀影需求，同時輕鬆體驗大螢幕隨點即看的影音饗宴，即日起於遠傳門市申辦friDay影音兩年，就能免費將BANDOTT 4K智慧電視盒帶回家，限時再加碼送兩部單片；於BANDOTT官網選搭friDay影音，影劇館萬部影劇無限暢看3個月只要七折價$418，再送星球工坊爆米花乙包，還有機會把iPhone X或60吋SHARP 4K電視帶回家，有看有吃還有得拿，讓你立即在家享受劇院級的觀影快感。



下班回家後一個人休閒放鬆、或和三五好友假日在家聚會，邊看電影邊享受美食是很多現代人忙碌後放鬆心情的一大享受，但同時用手取用食物與使用遙控器實在很不方便，現在透過BANDOTT 4K智慧電視盒，就能擺脫惱人的按鍵選字！藍牙智能語音遙控器支援Google語音輸入，讓你找片只需動口不需動手，只要說出想看片名的關鍵字，BANDOTT 4K智慧電視盒就能馬上搜尋顯示，就算不知道片名，只要說出關鍵字，BANDOTT 4K智慧電視盒也會搜尋出含有關鍵字的所有影片，例如：說出「愛情」二字，《愛情零距離》、《北京愛情故事》、《愛情三選一》、《愛情昏迷中》...等片就會顯示於畫面上。friDay影音的正版高畫質影音內容搭配BANDOTT便當4K智慧電視盒，讓你輕鬆享受高解析度的頂級客廳視聽娛樂。



friDay影音身為台灣在地的線上影音平台，致力於提供用戶美好的電影時光，讓你天冷下雨不用出門、週末連假也不用去電影院人擠人、更不用排隊劃位和受放映場次的限制，在家就可以享受正版高清的院線強檔好片。現在申辦friDay影音除了可享和BANDOTT便當合作的影劇館限時特惠方案之外，單片館也有多部院線強片，由湯姆克魯斯主演、真人真事改編的千萬票房強檔《美國製造》，和入圍第75屆金球獎三大獎項的二戰期間真實故事《敦克爾克大行動》。1月friDay影音也將陸續上架改編自史蒂芬·金同名小說、影史恐怖片票房之冠的《牠》，以及盧貝松睽違 20 年的科幻力作《星際特工瓦雷諾：千星之城》，而《星際特工瓦雷諾：千星之城》更是friDay影音的獨家片，就是要給用戶與眾不同的專屬影音饗宴。



friDay影音挾在地經營優勢持續發展數位影音內容，近日更進軍電影發行並運用friDay影音的大數據積極引進國際票房大作與拓展直播頻道，除了好萊塢與各國強檔電影之外，還有獨家韓國強檔電影與同步跟播戲劇，免費的國內外新聞頻道，讓你不用出門就能知天下事，而喜愛運動的用戶也可免費欣賞我們促銷的ELEVEN體育家族雙頻道收看國內外精彩的賽事直播，friDay影音一次滿足消費者的多元觀影需求！



【貼心小叮嚀】1.結帳金額另含借用BANDOTT 4K智慧電視盒優惠押金NT$999，押金可於合約生效第12個月後的第13至18個月間還機取回，需酌收$150檢測費，返還機上盒並辦理無息退款，相關產品使用請見BANDO官網。2.即日起至2018/01/31，於BANDOTT官網新申辦friDay影音且開通成功者，享有乙台 iPhoneX 64G (市價NT$3,5900)與乙台SHARP 60吋4K電視 (市價NT$39,990) 的抽獎資格，相關活動細節與辦法以活動網站(https://www.bandott.com/promo/2018anniversary/index.html)為主。



訊息來源：遠傳電信股份有限公司



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