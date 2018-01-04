大學生愛的年菜！明道餐旅系寒冬送暖關懷獨居老人中央社 (2018-01-04 13:45)
大學生愛的年菜！明道餐旅系寒冬送暖關懷獨居老人
(中央社訊息服務20180104 13:44:51）寒冬送暖呼呼年菜！明道大學餐旅管理學系師生4日前往位於彰化縣二林鎮的慈恩老人養護中心，親手下廚煮年菜給需要關懷的獨居老人，讓長輩們在農曆春節前也能吃到美味的年菜，提早感受到年節的溫暖！ 明道大學校長郭秋勳表示，明道大學已連續兩年舉辦歲末關懷老寶貝的活動，希望培養學生熱心服務的態度，餐旅系的學生除了平時學習如何讓料理更精緻美味，在學期末能夠把自己所學的成果，分享給需要的人，不只是一種熱心，美味的價值也跟著溫暖不斷擴散，提升社會的正能量。 明道大學餐旅管理學系主任石東立指出，這次的歲末關懷活動搭配系學會推出的年菜禮盒，由餐旅系學生和老師合力準備五道菜，分別為帝王首烏雞湯、芭樂葉筍干燒蹄膀、藥膳櫻花蝦糯米飯、五福臨門大拼盤和金玉滿堂長年菜，讓獨居長輩吃得健康又營養。在年菜烹煮、擺盤，也下了許多功夫，餐旅系二年級的馬蓁說，蹄膀這道菜還加了枸杞跟紅棗，不僅增添甜甜的口味也更加健康養生。學生並將完成的年菜盛裝給現場長輩吃，在分享熱呼呼的年菜同時，也傾聽長輩的感受，由裡到外一起關懷「老寶貝」，阿公阿嬤們紛紛說揪甘心。 在關懷獨居長輩後，慈恩社會福利慈善事業基金會社工也協同明道大學餐旅系學生前往8戶慰問戶家中送年菜，把小小的力量集結起來，將料理的美味變成一股暖流，不僅讓人吃得開心，也讓更多人感受到社會上的溫情。
訊息來源：明道學校財團法人明道大學
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