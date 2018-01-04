長期深耕鐵道技術研發 第一科大獲教育部核定成立鐵道教育基礎建設示範點



(中央社訊息服務20180104 13:43:05)儘管台灣鐵道產業歷經台鐵、捷運、高鐵、輕軌等建設，然現行的鐵道設備多仰賴國外進口，技術人才也面臨培育機制不足，導致經驗傳承不易的問題。國立高雄第一科技大學（簡稱第一科大）鐵道技術研究中心多年來深耕鐵道技術研發與人才培育布局，已備受各界推崇與肯定，去(2017)年12月獲教育部核定成立「鐵道教育基礎建設示範點」，未來將建構鐵道基礎實作場域、規劃教材教具，並鏈結產官學技術交流與資源共享，以銜接國家前瞻基礎建設及產業發展，期提高台灣鐵道維修能力自主化與零件本土化。



第一科大校長陳振遠首先感謝教育部的支持及肯定。他表示，台灣必須突破國外長期以來在鐵道控制核心技術的封鎖與壟斷，最基本的應該從鐵道教育扎根起，才能真正填補國內人才斷層及技術空白的問題。第一科大長期投入鐵道研究，其教學資源與研發能量有目共睹，未來「鐵道教育基礎建設示範點」由第一科大承擔，將竭盡全力配合發展國家前瞻基礎建設與推動人才培育計畫。



陳振遠也特別感謝高速鐵路工程局（簡稱高鐵局）與台灣高鐵協助規劃與建置「鐵道教育基礎建設示範點」。由於台灣高鐵燕巢總機廠臨近第一科大，雙方於2012年簽訂合作備忘錄，2016年合設鐵道設備實驗室，由台灣高鐵提供業師授課與實作場域，學校則就產業議題導入課堂教學或發展成為研究計畫，就鐵道周邊設備、運行控誌、車輛工程、牽引供電、監控系統等領域共同努力。



鐵道技術研究中心主任張簡嘉壬表示，至2017年止，第一科大鐵道技術研究中心已為台灣高鐵設計出18項系統，且已投入高鐵正線使用中；另有14項系統已完成測試，預計今年陸續導入高鐵、台鐵、捷運及輕軌等各項鐵道建設，而第一科大也於去(2017)年與高雄捷運公司簽署合作備忘錄，盼協助台灣鐵道維修能力自主化與零件本土化，提供國人更安全、更便捷的交通環境。



張簡嘉壬說，鐵道技術研究中心最受人矚目就是與台灣高鐵通力合作，開發全世界第一套「轉轍器預警監控系統」，透過影像辨識監控系統，得以提早一週提示告警，降低因車輛故障導致停車率的發生，也同時提高搶修速度，讓高鐵轉轍器不用再仰賴國外技術，對產業發展及社會利益皆有卓著貢獻。另外一項由第一科大與高鐵研發自製的「鋼軌潤滑器電控替代品開發」，已全線替換安裝，替高鐵節省成近千萬成本，已完成國產化目標，不用再仰賴國外技術。



第一科大「鐵道教育基礎建設示範點」未來將打造鐵道教學中心，建置實作場域，並與夥伴學校成大、中山、高海科大、高大、高師大、義大、正修科大、南台科大等學校；及夥伴企業包括台灣高鐵、高雄捷運、台北捷運、台鐵、世曦、金屬中心等籌組鐵道技術人才培育策略聯盟，以號誌機電系統為核心技術，建構繼電連鎖、轉轍裝置和鐵道電路，就豐富的教學資源與實務經驗提供各類鐵道問題彙整與處理方案，進行基礎與菁英人才的培育。盼解決政府推動前瞻計畫鐵道技術的人才缺口，以提升台灣運輸產業的國際競爭優勢。



訊息來源：國立高雄第一科技大學



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