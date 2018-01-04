樹科大攜手產業 新零售創在地思維



(中央社訊息服務20180104 11:13:28)隨著互聯網的快速發展，電子商務模式逐步轉向新零售服務，即所謂的020（Online to Offline）營銷模式，又稱離線商務模式。因應新趨勢的浪潮，樹德科大流通管理系、台灣大車隊集團事業所屬全球快遞（股）公司與信義房屋集團全資子公司有無科技（股）公司三方簽訂「020新零售服務啟動暨MOU合作備忘錄」，期待新零售的線下實體商店體驗與線上網路訂購，虛實整合後，整體零售行業能更有效率地服務消費者，實現高雄在地新思維。三方代表人分別為陳清燿校長、劉金維總經理、周宏儒經理。



有無科技公司今年與全球快遞公司合作推出「有無快送App」，投入餐飲快送巿場，前者提供專業的商流平台維運作業，後者快遞公司扮演物流運輸系統及客服角色。「有無快送App」系統是根據消費者需求，推薦餐飲或商品，確認接受某品項後，商品會在消費者指定時間內送達指定地點。



系主任吳貴彬指出，新零售是線上線下的結合，人、貨、倉、配的最佳化組合，藉由產學合作帶進產業現況發展議題，學用合一接軌更落實；尤其透過技術、數據分析、創新應用，及在地化的優勢結合，也讓學生提前做好就業市場前的準備。



身兼校務研究辦公室主任的專案負責老師杜宇平也指出，該項合作案可提供資料分析及整合在地資源應用在課程上，同時透過物流派遣與餐飲及商品交易等資料，呈現的大數據分析，也可提供開發新功能的決策支援。



訊息來源：樹德科技大學



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