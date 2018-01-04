羅嘉惠畫抽象油畫憶童年



(中央社訊息服務20180104 11:02:16)臺灣藝術研究院2017台灣之美油畫比賽優選得主羅嘉惠，擅長透過成熟的抽象畫手法呈現個人視覺經驗裡的印象與記憶符號，以看似粗曠的筆觸精心佈局色彩，交織出藝術家對生命經驗與自然環境的細膩覺察。



羅嘉惠目前就讀於台南藝術大學創作理論研究所博士班，曾於板橋435藝文特區、中壢藝術館等地舉辦過個展，更有數十場的聯展經驗，其作品也被台灣美術館、台灣藝術銀行、中興大學文學院等機構典藏，2017年她以《山中奇想》獲得台灣之美油畫比賽優選的肯定。



她的求學之路一波三折，雖然高中時進入中華藝術學校學習油畫、水彩、版畫，但在高三時因父親經商失敗而中斷了學業，開始四處工作為家庭還債，曾當過保母、日文翻譯。33歲那年，她立志重返校園，考上了中興大學外文系夜間部，但始終沒有忘記自己對繪畫的興趣，有次去澳洲旅行時朋友鼓勵她將作品展出，於是心念就此轉變，畢業後重拾畫筆，靠著熱情與天賦考入台灣藝術大學美術系研究所，正式全心投入藝術創作。



出身南投埔里的羅嘉惠，自幼成長於山林水秀的小鎮，也因此對自然風光情有獨鍾，兒時記憶中奶奶的菜園、父親的池塘等，都成為她作畫的靈感。得獎作品《山中奇想》以不規則的棕、黑、灰色塊堆疊出多層次的質感，自由奔放的筆觸傳達著無法被框架的想像力，畫面上一隻白色的小野獸更凸顯出幾分稚氣與童趣。



羅嘉惠表示，她的創作試圖透過抽象的方式，表現童年記憶中埔里所帶給她的神奇感受，營造出關於情緒與記憶的想像空間。她說，自幼對凡事都充滿好奇心，林茂水麗的埔里激發想像力馳騁在山巔低谷之間，繪聲繪影的各種傳說與故事間，撲朔迷離的山中傳奇隨之在腦海中開展、交集，漫延成異世界的虛實面貌及許多天外靈感的奇想。



恣意的人生態度與對大自然的渴望造就了羅嘉惠最獨特的創作語彙，也使她的畫作在臺灣藝術研究院2017台灣之美油畫比賽的眾多參賽作品中獨樹一幟，剛滿不惑之年的她雖然歷經了許多風霜，對未來也感到迷茫，但她說她將不放棄對創作的著迷，在下半場人生裡持續創造出飽含生命力的動人作品。



臺灣藝術研究院2018台灣之美油畫比賽報名資訊 初審照片收件日期：2018年3月1日至3月10日 院址：台灣 高雄市苓雅區中山二路483號 電話：+886-7-5315858 傳真：+886-7-5315151 E-mail：info@artcci.com.tw 比賽詳情與報名表下載： http://cn.taiwanart.org.tw/contests/1507378508.html



訊息來源：台灣藝術股份有限公司



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