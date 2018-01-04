台灣電競徐培菁董事長談職場之競爭力提昇



(中央社訊息服務20180104 11:00:44)由中州科技大學通識教育中心主辦的職場領袖講座，去年12月27日進行本學期的第十三場演講，會中邀請台灣電競股份有限公司徐培菁董事長蒞臨主講，演講的主題是：「進入職場之競爭力提昇。」當我們進入職場，想要找一份好工作時，應異地以處思考一下：好的工作為什麼需要找上你？平時培養自身的實力，保持積極的態度，並且適時的展現自我價值，才能成為職場上的「供應商」，甚至讓工作自動找上門。



徐董事長大學時期就讀文化大學新聞系，在學期間便開始到新聞台打工，憑藉著積極向上、以及溫文有禮的處事態度，畢業後隨即爭取到進入中天電視台工作的機會，擔任社會線、政治線記者，跑過許多政治事件、重大刑案、天災人禍新聞，甚至曾在殯儀館一待就是好幾天。經過十年的歷練，適時轉換跑道，到廣告公司擔任總監，協助中南部農產品行銷至海外。徐董事長建議同學：在學期間如果想要打工，應該找與自己所學科系性質相近的工作，這樣才能在畢業前累積相關經驗、提前規劃，並在該行業預先擴展自身的人脈，對於日後就業將會有相當大的助益。 結束了十幾年的新聞業及廣告公司生涯後，徐董事長於2016年9月接手TESL台灣電競聯盟，積極進行營運方向的調整，希望從過去單純的電競賽事舉辦單位，轉型成為電競產業的推手，同時網羅人才，目標為帶動台灣電競產業鏈的發展。透過與各級學校的合作，讓電競產業向下扎根，並與國內各大品牌合作，幫助選手爭取福利、邁向國際。



演講過程中，徐董事長與同學們分享許多將來求職，以及在職場上可能會遇到的狀況，包括撰寫履歷時，應以條列的方式書寫，言簡意賅、簡明扼要的傳達重點，切勿流於傳統制式作文敘述的書寫方式。面試時首先要注意的是：千萬不能遲到，另外，需注意自身的禮貌，感謝對方予以面試的機會，適時展現個人特點與專長，穿著上以整齊乾淨為主，才能給人留下好印象。



隨即開放時間進行問答，同學們提問非常踴躍，包括：想瞭解徐董事長為何會選擇進入自己原本不熟悉的行業？遇到問題時如何解決？學生在畢業後應如何尋找自己真正有興趣的志業？台灣電競業要如何邁向國際舞台……等，徐董事長一一詳實回答，給予許多看法及建議，為同學指點迷津。「做最壞的打算，把眼前的事做到最好」、「結合所學與志向，開闢新道路」、「善用資源交換論，創造自身的價值」、「面對現實，不是為了別人，而是對自己負責」、「堅持自己的理想與信念，保持前進，毋需後悔」，真切的表述，帶給同學很大的省思及收穫。 「認真對事，溫柔對人」，徐董事長以自身的處世態度做為演講的總結，並提醒同學，在往後的道路上，遇到挫折與壓力時，不要覺得苦，應把它當成一種經驗、一種閱歷，這些經歷在往後都會成為人生的養分，讓自己更加成長茁壯。畢業以後的事，如果畢業後才想，就已經來不及了，提早規劃、著手行動，不要浪費年輕歲月、勇往直前，定能邁向光輝的未來。



訊息來源：中州科技大學



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