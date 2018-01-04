2017原動音符 守護台灣聯合聖誕音樂會



(中央社訊息服務20180104 10:38:17)聖誕節已經成為世界各地最受歡迎的節慶，但是鮮少有人認真去探討聖誕節的真正意義，去年12月23日在花蓮大馬園基督長老教會進行一場溫馨活動「原動音符－守護台灣聯合聖誕音樂會」由花蓮縣萬榮鄉公所指導，CGM基督教福音宣教會信榮分會、大馬園教會、台灣原住民族新青年文化交流協會共同舉辦，信榮教會與大馬園教會相隔遙遠，分別位於新北市與花蓮縣兩地，但以主為中心達成和睦的地上天國，在天上有榮耀在地上也以和平與愛來迎接這個日子。



身為地主的基督教長老教會大馬園教會的林正輝牧師(布農族)說到:「透過這次活動，不僅凝聚教友的心，更是吸引了居民同歡，因著基督的愛拉近彼此間的距離，看到教友們熱心預備聖誕節的樣子，很感動，因為每個人都有自己的工作，但還是甘心樂意的認真來預備，教友們因為領悟到 神，所以都自動自發的來預備，對這部分很感動。最感動的是，每個人象徵是一個家庭，若透過牧者的帶領來影響十個人，就等於是帶給這十個家庭力量，讓基督的愛及福音能慢慢從個人延伸到家庭溫暖到每個人的心中，願兩教會的聖誕交流，每人都能成為火種，將基督的愛蔓延到世界每個角落。」



CGM基督教福音宣教會信榮分會周金德牧師(Kaniw阿美族)表示：「來到一群愛主的原住民教會非常的開心，因著基督的愛讓我們同聚在一起，像是縮小版的台灣，來自不同的族群大家一同載歌載舞歸榮耀給 神，期盼因著主的愛，台灣能更加和睦，世界和平，達成理想世界，這也是舉辦祈福音樂會的宗旨，聖誕晚會中得到最大的感動是，宗教各派別不分彼此，付出真心的愛，展現基督的愛，兩教會才能如此合一，也跟林牧師一起約定，明年聖誕要聚集更多群眾一起將榮耀歸給 愛著我們的神。」



訊息來源：社團法人台灣基督教福音宣教會



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