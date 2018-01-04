有練，真的有機會！高中音樂劇校際聯賽1/7歌舞青春



(中央社訊息服務20180104 10:36:40)由新北文化局、廣藝基金會共同主辦的「有練，有機會！高中音樂劇校際聯賽」，將於1/7（日）登場，由「板橋高中」、「三民高中」及「金山高中」組成的音樂劇團隊登上擂台比拼創作實力，新鮮熱騰的原創製作，開放索票觀賽，邀您一同見證音樂劇新秀誕生的實況。



一學期的「駐校教學」，首次把音樂劇納入正式課程，由專業的音樂劇工作者領頭，搭配舞蹈、歌唱課程傳授演出及創作編導技巧，讓學生們從籌備、製作、到登台演出，挑戰呈現完整音樂劇。光彩奪目的背後，是內力深厚的一門功課，除了讓表演藝術藉此向下扎根，更重要的是讓學生培養團隊合作及彼此尊重的工作態度，從中發掘不一樣的自己。



金山高中范麗萍老師表示，在接受音樂劇訓練後，最令她驚訝的是羅同學的改變，充滿自信的樣子，與平常課堂害羞怯生的模樣判若兩人，新奇體驗讓羅同學一頭栽進表演的熱情裡，課後殷勤的找老師探問：「我要怎麼做才能考上戲劇系？」老師記得羅同學眼神發亮地說：「我最喜歡站在台上演戲的時候，那讓我變得更有勇氣！」



特別珍貴的是，金山高中採用音樂大師陳揚老師（第26屆金曲獎特別貢獻獎得主）的知名作品《桂花巷》、《人海中遇見你》兩首歌曲；板橋高中和三民高中採用音樂劇新秀作曲家張芯慈的作品，開創經典與現代樂曲的新詮釋。決賽當天也會接受兩位作曲家的共同品評，爭取優勝榮譽及未來參演音樂劇相關活動的亮相機會。



磨刀霍霍的三組高中生音樂劇團隊，如何發揮創意的點子，將歌詞與劇情緊扣，端出苦練多時的團隊心血，敬請拭目以待。「高中音樂劇校際聯賽」1/7（日）16:00在新北藝文中心舉行，可免費於新北藝文中心、新莊文藝中心、府中15動畫故事館、新北市立圖書館總館等地索票，各索票點開放時間地點請於新北藝文中心官網（活動公告）查詢http://www.artcenter.ntpc.gov.tw/



訊息來源：新北市政府文化局



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